CHP'li Aytekin: Uçak inmeyen havaalanına 1 milyon TL'lik elektrik alımı ihalesi açıldı; muhtemelen şirket belli

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yapımı için 76 milyon lira harcanan ve aylardır tek bir uçağın inmediği Balıkesir Merkez Havalimanı için 1 milyon 150 bin kw elektrik alımı ihalesi açıldığını öne sürerek, "Muhtemelen bu ihaleyi alacak şirket belli. Bu ihale rant yaratacak. Sadece formaliteleri yerine getirerek ihale yapılıyor" dedi.

Ulaştırma Bakanlığının 2020 Şubat ayından itibaren uçuşlara açıldı dediği Balıkesir Merkez Havaalanına, geçtiğimiz süre içerisinde hiçbir uçak inmediği gündeme gelmişti.

Ensar Aytekin

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, "muhtemelen ihaleyi alacak şirket de belli” diyen CHP’li Aytekin, “Sadece formaliteleri yerine getirerek ihale yapılıyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Vatandaş almadığı hizmete vergilerle kaynak yaratıyor” diye konuştu.

"Ha indi ha inecek deniliyor"

Aytekin şöyle konuştu:

"AKP'nin strateji ve akıldan uzak politikaları sonucu geldiğimiz noktada Balıkesir için bir karadeliğe dönüşen Merkez Havaalanı, 76 milyon TL harcanarak yapıldı. Bugün ise havaalanında yer hizmetleri çalışıyor, bankolarda personel çalışıyor, kule çalışıyor, güvenlik çalışıyor. Ama uçak çalışmıyor. Selamsız bandosu gibi uçak bekleniyor.

AKP'nin vekilleri dönüyor bir pandemi diyor, bir hava durumu diyor, THY programa aldı diyor. Ulaştırma Bakanına gidip görüşüyorlar, ha indi ha inecek deniliyor. Ama sonuç değişmiyor. Balıkesir Merkez Havalimanı öylece duruyor.

Muhtemelen seçime kadar bir uçağı indirmeyi büyük başarı gibi duyuracaklar. İnecek ilk uçağı çiçekle karşılayacaklar. Resmi program yapıp onu da temsil ağırlama bütçesine yazacaklar.

Çünkü AKP, kamu kaynaklarını, Balıkesirlinin verdiği vergiyi sömürmeyi gayet iyi biliyor. Ama iş hizmete gelince kaplumbağa adımı ile ilerliyor."