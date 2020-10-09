CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Biz onu kararlılığından, direngen yapısından, mücadele gücünden tanıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki onun o hayata tutunuş biçimi, onun o sıkı sıkıya olan sevdası, yaşama sevinci onu, en kısa zamanda tekrar eski sağlığına kavuşturacak ve yeniden aramızda olacak" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan bilgi aldı.

CHP İl Başkanı Nusret Bayar, CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek ve Cavit Arı ile birlikte rektörlük binasına gelen Aylin Nazlıaka, Başkan Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le görüştü, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

"Mücadele gücünden tanıyoruz"

Antalya'ya gelerek hem il yöneticileri hem de milletvekilleriyle birlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret ettiklerini belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında genel merkez tarafından sık sık bilgi aldıklarını dile getirdi. Nazlıaka, "Partilimiz, çok sevdiğimiz arkadaşımız Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olarak son bilgileri rektörümüz aktardı. Biz onu, kararlılığından, direngen yapısından, mücadele gücünden tanıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki onun o hayata tutunuş biçimi, onun o sıkı sıkıya olan sevdası, yaşama sevinci onu, en kısa zamanda tekrar eski sağlığına kavuşturacak ve yeniden aramızda olacak. Üniversitemize bu anlamda çok güveniyoruz. Tüm sağlık emekçilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Tedaviye yanıt veriyor"

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Başkan Böcek'in genel durumunun ilk geldiği güne göre daha iyiye gittiğini aktardı. Prof. Dr. Özkan, "İlk geldiği güne göre daha iyi. Herhangi bir organında zarar yok. Enfeksiyon tablosu da geriledi. Ancak hala makineye bağlı. Ara ara ilaçlarını kesiyoruz. Daha iyiye gidiyor ama yine de temkinli konuşmakta fayda var. Çünkü yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde 100 konuşmak çok doğru değil. Ama şu an için tedaviye yanıt veriyor gayet iyi" dedi.





