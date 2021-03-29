CHP'li Ayhan Barut: Zam oranları yüzde 90'ları aştı; üreticiler artık gübre kullanamaz duruma geldi

TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyon Üyesi, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, tarımdaki yüksek girdi maliyetlerin pahalılığına dikkat çekerek, "Tarımsal üretimin en önemli girdisi olan gübrede son dönemlerde yüzde 70’in üzerinde zamlar yapıldı. Buna nakliye ve bayi karları da eklenince zam oranı yüzde 90'ları aştı. Üreticiler artık gübre kullanamaz duruma geldi" dedi.

CHP'li Barut , dövizin geriye çekilmesiyle, gübre fiyatlarında herhangi bir değişme olmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, salgınla birlikte derinleşen ekonomik krize çare bulamazken tarım ve üreticilerimiz bu süreçten çok olumsuz etkileniyor. Tüm dünyada salgınla birlikte, tarımsal üretimin ve güvenli gıdaya ulaşımın önemi ortadayken, üreticilerimiz 2020 yılında kazanamadı. Çünkü iğneden ipliğe her şeye zam yapan iktidar özellikle tarımsal girdilerde mazottan ilaca, tohumdan gübreye elektriğe çok yüksek oranlarda zamlar yaptı. Tarımsal üretimin en önemli girdisi olan gübrede son dönemlerde yüzde 70’in üzerinde zamlar yapıldı. Buna nakliye ve bayi karları da eklenince zam oranı yüzde 90'ları aştı. Üreticiler artık gübre kullanamaz duruma geldi."

"Tarımdaki yangını söndürün"

Döviz kurlarını, ithalat bağımlılığını bahane gösterenler, döviz kurları yükseldiğinde fiyatlarını hemen artıranlar her ne hikmetse döviz geriye doğru geldiğinde gübre fiyatlarında herhangi bir iyileştirme yapmadılar. Tarımda yangın var. Tarım ve Orman Bakanlığı’na sesleniyorum. Aşağıya düşmesine rağmen gerilemediği gibi artıyor. Tarımı ve çiftçiyi gözetmesi gereken iktidarın bu konuda üç maymunu oynamasını şiddetle kınıyoruz. Tarım içi hayati öneme, çiftçilerimiz için de yaşamsal öneme sahip aşırı yükselen gübre fiyatlarına çare bulun. Tarımdaki yangını söndürün!"