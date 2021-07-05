CHP'li Aygun'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a: ÖTV ve KDV oranlarını düşürerek, vatandaşın sahte içki üretmesini engelleyecek misiniz?

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sahte içki üretimine ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “ÖTV ve KDV oranlarını düşürerek, vatandaşın sahte içki üretmesini engelleyecek misiniz?” sorusunu yöneltti.

CHP Tekirdağ Milletvekili, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde marketten satın aldıkları sahte alkol nedeniyle 7 vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve 6'sı entübe 14 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Aygun, önergesinin gerekçesinde; dünyanın hiçbir ülkesinde alkollü içeceklerin Türkiye'deki kadar pahalı olmadığını, vergi oranları arttırıldıkça kaçak alkol tüketiminin arttığını ve vatandaşların can güvenliğinin azaldığını vurguladı.

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Aygun, Oktay’a şu soruları yöneltti:

“- Marketlerde sahte içki satışını önleyecek tedbirler neden alınamamaktadır?

-Bulgaristan’dan sahte ve kaçak içki nasıl bu kadar rahatlıkla Türkiye’ye gelmektedir? Gümrüklerde denetim neden sıkı tutulmamaktadır?

-Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) Ocak 2021’de yüzde 17.07 oranında artırılmıştır. Bu artış ile birlikte şu anda alkollü içeceklerden yüzde 18 oranında KDV alındığı için KDV’ye esas olan matrah da otomatik olarak artmıştır. Türkiye, alkollü içeceklerde ÖTV yüksekliği açısından dünyada 6. sırada yer almaktadır. Alkollü içeceklere yönelik ÖTV ve KDV oranlarını aşağıya çekmeyi düşünüyor musunuz?

-2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyon litreden fazla kaçak içki ele geçirilmiştir. Paralel bir sektör oluşmuştur. Kaçak üretim, devletin yılda 2.5/3 milyar TL’ye yakın vergi kaybına da neden olmaktadır. Devletin kaybı, toplanan ÖTV’nin çok üzerindedir. Kaçak içki tüketimine karşı nasıl önlemler alacaksınız? Sadece 2020 yılında kaçak alkol üretimi kaynaklı 100’ü aşkın kişi yaşamını kaybetti. Kaçak içki tüketimini engelleyebilecek misiniz?

-ÖTV ve KDV oranlarını düşürerek, vatandaşın sahte içki üretmesini engelleyecek misiniz?”

"100'den fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi"

Aygun, ayrıca; yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Tekirdağ’a Bulgaristan’dan geldiği iddia edilen sahte alkol, pet şişe veya normal alkol ambalajlarında marketlerde rahatça satılmaktadır. Marketlerde bile sahte içki yapılabilmesi, denetimlerin yetersizliğini ve sektördeki başıboşluğu gözler önüne sermektedir. Türkiye’de kaçak ve sahte içki konusunda paralel bir sektör oluşmuştur. Bu sektör, sürekli büyüme göstermektedir.

Rakı üretimi son 15 yılda yüzde 40 azalmış. 2004’te rakı üretimimiz, 44 milyon 167 bin litreyken; 2019’a geldiğimizde 27 milyon 763 bin litreye kadar gerilemiştir. Bu gerileme tüketime yansımamıştır. Üretim merdiven altına kaymıştır. Kaçak alkol sebebi ile 2020 yılında Türkiye genelinde 100’den fazla vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.

Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi, Ocak 2021’de yüzde 11.7 oranında artırılmış olup, şu anda alkollü içkilerden yüzde 18 KDV alındığı için, KDV’ye esas olan matrah da artmıştır. Bu oranlar hemen aşağı çekilmelidir. Kaçak üretimi azaltmak için içki üretimini yasal zeminde tutmak ve vatandaşların yasal yollardan içki almasını sağlamak gerekir.”