CHP’li Aydoğan: Ramazan etkinlik izinleriniz belediyesine göre değişiyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan İBB’nin Ramazan etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin vermediğini belirterek soru önergesi verdi. Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verilen önergede bu uygulamanın diğer belediyeler, kurum ve kuruluşlara da uygulanıp uygulanmayacağı soruldu.

Aydoğan, “Burada sorun izin verilip verilmemesi değil bu iznin her kurumu aynı biçimde uygulanıp uygulanmayacağı. Bakanlık bazı gerekçeler sunmuş; korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması gibi sebepler sunulmuş. Kültür varlıklarının korunması bizim için de çok hayati önemde elbette. İBB’nin bu konudaki hassasiyeti göreve başladıkları günden itibaren yapılan işlerle ortada zaten. Bu kararda bir tuhaflık yok. Tuhaflık 20 yıldır bu etkinlikler yapılırken bu sene birdenbire bu hassasiyetin oluşması. Burada farklı bir niyet olabileceğini düşünmeden edemiyor insan. Bu nedenle biz bu kararın tüm belediyelere ve kurum ve kuruluşlara aynı şekilde uygulanıp uygulanmayacağını takip edeceğiz. Bakalım bu etkinlik izinleri belediyeden belediyeye değişiyor mu?” ifadesini kullandı.

Aydoğan Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: