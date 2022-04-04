CHP’li Aydoğan: Ramazan etkinlik izinleriniz belediyesine göre değişiyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan İBB’nin Ramazan etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin vermediğini belirterek soru önergesi verdi. Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verilen önergede bu uygulamanın diğer belediyeler, kurum ve kuruluşlara da uygulanıp uygulanmayacağı soruldu.
Aydoğan, “Burada sorun izin verilip verilmemesi değil bu iznin her kurumu aynı biçimde uygulanıp uygulanmayacağı. Bakanlık bazı gerekçeler sunmuş; korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması gibi sebepler sunulmuş. Kültür varlıklarının korunması bizim için de çok hayati önemde elbette. İBB’nin bu konudaki hassasiyeti göreve başladıkları günden itibaren yapılan işlerle ortada zaten. Bu kararda bir tuhaflık yok. Tuhaflık 20 yıldır bu etkinlikler yapılırken bu sene birdenbire bu hassasiyetin oluşması. Burada farklı bir niyet olabileceğini düşünmeden edemiyor insan. Bu nedenle biz bu kararın tüm belediyelere ve kurum ve kuruluşlara aynı şekilde uygulanıp uygulanmayacağını takip edeceğiz. Bakalım bu etkinlik izinleri belediyeden belediyeye değişiyor mu?” ifadesini kullandı.
Aydoğan Kültür ve Turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan etkinleri için talep ettiği alanlarda son 20 yılda ne kadar etkinlik yapılmıştır?
- Geçtiğimiz dönemlerde yapılan etkinlikler göz önüne alındığında, söz konusu alanlarda Bakanlığınız tarafından ifade edilen “yaya erişiminin kısıtlanması, tarihi esrelerin görünürlüğü ve algılanmasının olumsuz yönde etkilenmesi” gibi durumları önlemek için ne gibi önlemler alınmıştır?
- Söz konusu etkinlikler şimdiki İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası elinden alındığı yılki ramazan ayında yapılmış mıdır?
- Geçmiş dönemlerde söz konusu alanlarda çeşitli stantlar kurulmuş mudur? Örneğin Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı kurulmuş mudur? İftar çadırları kurulmuş mudur?
- Bakanlık daha önceki yıllarda söz konusu uygun görülmeyen nedenleri görmezden mi gelmiştir? Bu karar için ifade edilen saikler 2022 ramazan ayına özel olarak mı alınmıştır?
- Geçtiğimiz 20 yıl boyunca sözü geçen etkinlik alanlarında etkinlikler yapılmış ve şimdi bu etkinliklerin sakıncaları itiraf edilmişse şimdiye kadar yapılan etkinliklerde yaşanan olumsuzluklar için kamuoyundan özür dilenecek midir?
- Söz konusu karar; örneğin Fatih Belediyesi ya da herhangi başka bir belediye veya herhangi bir kurum ya da kuruluş için de eksiksiz bir biçimde uygulanacak mıdır?