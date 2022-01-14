CHP'li Aydoğan'dan Silivri Cezaevi'nde işkence iddiası

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski harp okulu öğrencisi Üzeyir Tayyip Şur'a yapılan kötü muamele iddiasını CHP'li Turan Aydoğan, Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Meclis'te yaptığı konuşmasında eski harp okulu öğrencisi Üzeyir Tayyip Şur'un Silivri Cezaevi'nde işkenceye uğradığını iddia ederek, "Üzeyir Tayyip Şur, tutuklu bir genç askerî okul öğrencisi kardeşimiz. Sayım sırasında cezaevi görevlileri tarafından önce koğuşunda sonra cezaevi koridorunda darbediliyor. Darba ilişkin izlerle alakalı raporu mevcut." dedi.

Aydoğan'ın konuşması şöyle;

"Hukuki ve idari yaptırımlar uygulansın"

"Üzeyir Tayyip Şur, Silivri Ceza İnfaz Kurumu 5 No'lu bölüm 7 numaralı koğuşta hükümözlü olarak tutuklu bir genç askerî okul öğrencisi kardeşimiz. 6 Ocak 2022 sabahı sayım sırasında cezaevi görevlileri tarafından önce koğuşunda sonra cezaevi koridorunda darbediliyor. Silivri Aile Hekimliğinin darba ilişkin izlerle alakalı raporu mevcut. Şimdi, buradan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sesleniyorum: "İşkenceye ve kötü muameleye 'Sıfır tolerans." diyorsunuz. AK Parti iktidarının Adalet Bakanlığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü buradaki hukuksuzluğun üzerine gitmek üzere göreve davet ediyorum, hukuki ve idari yaptırımlar uygulansın. Eğer burada şeytana külahı ters giydirme anlamında bu çocukların üzerine bu konu bırakılırsa da takipçisinin biz olacağını buradan ilan ediyorum."