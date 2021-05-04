CHP'li Aydoğan'dan Çevre Bakanı Kurum'a: Gümüşhane Torul İlçesi Budak Köyü sakinlerinin yaşadığı mağduriyeti gidermeye yönelik bir tasarrufunuz bulunmakta mıdır?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yapılan tünel inşaatının bölge halkının barınma ve sulama suyu sıkıntısına yol açtığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, “Gümüşhane Torul İlçesi Budak Köyü sakinlerinin yaşadığı mağduriyeti gidermeye yönelik bir tasarrufunuz bulunmakta mıdır?” sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Budak Köyü arazisinde yapılan tünel inşaatının bölge halkında barınma ve sulama suyu sorunu oluşturması ile ilgili olarak TBMM’ye soru önergesi verdi.

Aydoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesinde, yaklaşık 30 hanenin yaşamaya çalıştığı köyde insanların hayvancılık ve ziraat ile geçindiğini, içme suyu için 3 günde bir Torul’dan tankerlerle su getirilerek plastik depolara doldurulduğunu, suyun sağlıksız koşullarda muhafaza edildiğini belirtti. Bakan Kurum’a yöneltilen sorular şöyle: