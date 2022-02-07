CHP'li Arı, Isparta'da evinde donarak öldüğü tahmin edilen adamın evine gitti: 1296 lira aylığı vardı, tahminim elektriği kesikti

Isparta’da kar yağışı nedeniyle geçen perşembe gününden beri elektrikler kesikti. Yalvaç ilçesindeki 70 yaşındaki Ramazan Nazlı ise evinde ölü bulundu. Isparta Valiliği, Nazlı’nın ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir.” dedi.