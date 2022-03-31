CHP’li Antmen: Türkiye Avrupa’nın çöplüğü yapıldı

CHP'li Alpay Antmen, Türkiye’nin Avrupa’nın çöplüğü haline getirildiğini belirterek, yurt dışından yapılan çöp ithalatını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sordu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yurt dışından ithal edilen atık plastik ve çöpleri Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Antmen, "Türkiye ne kadar atık malzeme ve çöp almıştır? Bu atık ve çöplerin ağırlıkları ve malzemesi nedir? Alınan ülkeler hangileridir?" diye sordu.

Türkiye’nin İngiltere’den aldığı plastik atık malzemelerini hatırlatarak “2020'de 540 bin ton plastik atığı ülke dışına ihraç eden İngiltere, bu atıkların yüzde 40'ını Türkiye'ye göndermiştir” diyen CHP’li Antmen, “Bu olayın kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmasının ardından, toplam plastik atık ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan polietilen ürün grubundaki atıkların ithalatı yasaklanmıştır. Ancak bu düzenleme kısa ömürlü olmuş ve birkaç ay sonra Resmî Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile kaldırılmıştır” dedi.

"Adana'daki bir depo önüne rastgele yığılan, çoğu yabancı ülkelere ait plastik poşetler arasında tespit edildi"

Önergesinde, ABD merkezli yayın organı Bloomberg’deki “Bir poşetin 3 bin 200 kilometrelik yolculuğu, geri dönüşümle ilgili karmaşık gerçeği ortaya koyuyor” başlıklı yazıya yer veren Alpay Antmen, “İngiltere'de bir dijital takip sistemiyle izlenen poşet, iki ay içinde Londra'dan 3 bin 200 kilometre uzaklıktaki Adana'da bir sanayi bölgesinde ortaya çıkmıştır. Londra'dan sonra Hollanda, Almanya ve Polonya'yı geçerek Türkiye'ye ulaşan ve rengi griye dönen poşet, Adana'daki bir depo önüne rastgele yığılan, çoğu yabancı ülkelere ait plastik poşetler arasında tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Çevre sağlığı için büyük risk"

Antmen, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerden Türkiye’ye gelen çöplerin çevre sağlığı için de büyük risk oluşturduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Çoğu zaman bu atıkların geri dönüşümden geçmek yerine yakıldığı ve zehirli kimyasalların havaya ve toprağa karışmasına yol açtığı belirtilmiştir. Türkiye'deki atık sahalarında her hafta şüpheli yangınlar çıkıyor. Çevre örgütleri ve uzmanlar, bu plastik atıkların halk sağlığı ve çevre için büyük risk yarattığına dikkat çekiyorlar. Maalesef bu iktidar eliyle Türkiye Avrupa’nın çöplüğü yapıldı."

CHP’li Antmen’in Bakan Kurum’a yönelttiği sorular şu şekilde:

"Türkiye ne kadar atık malzeme ve çöp almıştır?"

- 2019 Ocak ayı ila 2022 Nisan ayı arasında geçen sürede; Türkiye ne kadar atık malzeme ve çöp almıştır? Bu atık ve çöplerin ağırlıkları ve malzemesi nedir? Alınan ülkeler hangileridir? Hangi ülkeden ne kadar atık ve çöp ithal edilmiştir?

- Bahsi geçen tarih aralığında İngiltere’den Türkiye’ye ne kadar atık ve çöp gelmiştir? Bunların miktarları ve türleri nelerdir? Bu gelen atık ve plastik türleri doğada ne kadar sürede yok olmaktadır?

- Türkiye’ye gönderilen bu atık ve çöp malzemeleri nerelerde kullanılmış ve hangi atık tesislerinde ne zaman dönüştürülmüştür? Bu dönüşüm ve yeniden kullanım sonucunda havaya salınan zehirli kimyasal türleri, oranları ve miktarları nedir?

- Bu plastik atık ve çöplerin ne kadarı kapalı ne kadarı açık alanda bekletilmiştir? Bunların doğaya ve toplum sağlığına zarar verdiği iddiaları doğru mudur? Varsa bunlar nelerdir? Konuyla ilgili uzman ve akademik birimlerden gerekli uyarı, önlem ve destek alınmış mıdır?