CHP'li Altay: Ya marul kabahatli ya da Tayyip Bey kabahatli

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Güngören’de pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın ve vatandaşların derdini dinleyen Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek, “6 liralık marul 12 lira olmuş. Tayyip Bey, (enflasyon) yüzde 19 diyor. 6’dan 12’ye yüzde yüz yapar. Ya marul kabahatli ya da Tayyip Bey kabahatli” dedi.

Pahalılıkla ilgili konuşan Altay, "Tayyip Bey esnafa kızıyor, yeme zammı Tayyip Bey yapıyor, mazota zammı Tayyip Bey yapıyor, sonra patlıcan pahalı diye esnafa kızıyor" ifadesini kullandı.

Engin Altay, beraberinde Parti Meclisi üyeleri Özgür Karabat ve Yunus Emre ile İstanbul'un Güngören ilçesini ziyaret etti. CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç'un da eşlik ettiği ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların dertlerini dinleyen Altay, pahalılığa dikkat çekti.

Altay şunları söyledi:

“Ya marulda bir hata var ya da Tayyip Bey’de bir hata var”

“Esnafla konuştuk, 6 liralık marul 12 lira olmuş. Tayyip Bey, (enflasyon) yüzde 19 diyor. 6’dan 12’ye yüzde yüz yapar. Ya marul kabahatli ya da Tayyip Bey kabahatli. Bunlar yapmıyor ki mazota zammı, bunlar gübreye de zam yapmıyor. Yeme zammı çiftçi de yapmıyor. Bu gübre, mazot ve yem zamları bu fiyatları katlıyor.

Tayyip Bey esnafa kızıyor, yeme zammı Tayyip Bey yapıyor, mazota zammı Tayyip Bey yapıyor, sonra patlıcan pahalı diye esnafa kızıyor. Az önce esnafla konuştuk, geçen sene marulun kasası 12 liraydı, bu sene 30 lira oldu diyor. Yüzde yüzü geçmiş. Tayyip Bey diyor ki enflasyon yüzde 19. Ya marulda bir hata var ya da Tayyip Bey’de bir hata var.”

“Tezgâha terörist koymayın”

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman sebzeleri bile "terörist" ilan ettiğini öne sürerek, "Geçen sene Tayyip Bey soğanla patatese 'terörist' dedi. Şimdi duydum, önümüzdeki hafta da domatese ‘terörist’ diyecek. Tezgâha terörist koymayın” diye konuştu.

Esnafın ikram ettiği meyvelerden yiyen Engin Altay, pazarda alışveriş yapan bir vatandaşa, "Dolacak mı sepet" diye sordu. Vatandaş da Altay’a, "İnşallah dolar. Bütçemize göre artık" karşılığını verdi.

"Köprüyü geçip oğluma gitmiyorum masraflı diye ”

Bir vatandaş, köprü ücretlerinden yakınırarak, "Köprüyü geçip oğluma gitmiyorum masraflı diye. Oğlum Bostancı’da bankada çalışıyor. İnanın torunumu görmeye gitmiyorum. Bu trafikte gitsem 2 saat, 2,5 saat, zaten yüksek tansiyonum var. Marmaray’la gitsem, bir torun görmek en az 150 ya da 200 lirayı buluyor" diye konuştu.

Kanser tedavisi gören muhtar için Sağlık Bakanı’na telefon açtı

Pazar yerini dolaştıktan sonra Göngören Güven Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret eden Altay, Muhtar Aliş Çolak’ın kanser tedavisi gördüğünü ve yüksek tedavi masrafları dolayısıyla mahkemelik olmak üzere olduğunu öğrenince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı telefonla aradı. Koca ile konuşan Engin Altay, tedavide kullanılan ilacın neden devlet tarafından karşılanmadığını sordu ve muhtar adına yardım istedi.

Engin Altay, Bakan Koca ile konuşurken "İstanbul’dayım, muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Muhtarımızı kemoterapi görüyor, kanser tedavisi oluyor. İmmünoterapi görüyor, şunun için rahatsız ettim. Milletin muhtarı, devletin temsilcisi bana ilacını gösterdi, 18 bin 300 lira. İmmünoterapi ilacı bu. Adam kullandığı ilacın borçlarını tutuyor burada. Bu ilaç niye geri ödeme listesinde yoktur onu merak ettim. Boşuna şimdi mahkeme ile uğraşacak" dedi.

"Dalga geçiyor insanlarla"

Engin Altay'ın konuştuğu bir vatandaş da "Geçen gün Sayın Tayyip Erdoğan çıktı, 'Ailemle birlikte ilk defa markete gittim, alışveriş yaptım' dedi. Bin lira tutmuş, çok affedersiniz insanlarla alay eder gibi, dalga geçiyor insanlarla, böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

Bir esnaf da Altay'a, "Her şeyi bitirdi, her şeyi. Fiyatların önüne geçilmez, hammadde stokta yok, tedarik edemiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.