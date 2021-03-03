CHP'li Altay'dan HDP açıklaması: Partileri millet açar, millet kapatır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "Milletimiz nezdinde HDP'yi kapatacağız" sözüne atıfta bulunarak, Öyle görülüyor ki Devlet Bahçeli'den sonra, AK Parti de tavrını belirlemişti diyecektim. Bugün Sayın Özkan açıklamasını bir parça düzeltmeye çalışmış. Erdoğan parti kapatma, mağaraları kapat. Parti kapatma, Kandil'i kapat. Parti kapatma, terör kamplarını kapat. Nasıl kapatırsan yap kapat; imha et, yok et, hallet. Teröre Türkiye geçit veremez, yol veremez. Hep söylediğim bir şeyi tekrar burada söyleyeyim: Hiçbir hak talebi, terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamaz, nokta. Terörle katı, kesin, amansız bir mücadele ama temel hak ve özgürlüklerde de sınırsız imkân ve fırsatlar. Türkiye'nin terörle mücadelesinin, Türkiye'nin terörden kurtulmasının yegâne yolu budur ve son söz: Partileri millet açar, millet kapatır" diye konuştu.

CHP'li Altay, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin peşini bırakmayacaklarını söylerken, “128 milyar dolar meselesinin takipçisi olmaya Erdoğan çatlasa da patlasa da devam edeceğiz. Çünkü burada çok net bir şekilde bir kul hakkı vardır. Merkez Bankası'nın nasıl döviz satacağı bellidir. 2002'den beri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, satışları liste halinde de duyurur. Bu listede kime ne kadar satıldığı dövizin bellidir. Bunlar ihaleyle olur, orta yerde bir ihale de yoktur. Orta yerde bir 128 milyar doların özellikle düşük kur sürecinde buharlaşması var” ifadelerine diye konuştu.

Altay, “128 milyar deyip geçmeyin; 128 milyar şudur: Türkiye'ye son 10 yılda gelen doğrudan yabancı sermaye, 129 milyar dolardır. Tüm dış borç stokumuzun yüzde 30'una eşit bir rakamdır 128 milyar dolar. 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 75'idir. Bu şüpheden damadınla birlikte arınman lazım. Onun için çok basit, tane tane 5 soruya da cevap vermen lazım. Bu satışı hangi yöntemle yaptın? Hangi tarihlerde yaptın? Hangi kurdan ve kusurlardan veya yaptın? Bu satıştaki alıcı ve veya alıcılar kimlerdir? Bu işlemin altında kimin imzası var? Çık bunu söyle. 30 ülkede enflasyon sıfırın altında, 29 ülkede enflasyon yüzde 1'in altında. Toplam 60 ülkede enflasyon yüzde 1'in altında Erdoğan; sende enflasyon 15. Senin devraldığın Türkiye'de de böyle bir enflasyon yoktu ve 21 ülkede de enflasyon yüzde 2'nin altında. Hamaset yapıp duruyorsun Erdoğan. Türkiye enflasyonda Nijerya, Haiti, Etiyopya, Kongo, Zambiya ve Angola ile aynı ligde top oynuyor" ifadesini kullandı.