CHP’li Tanal: Allah’ın evini karanlıkta bıraktılar

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mardin Mazıdağı’ndaki Kubbeli Cami’nin elektriğinin; borçlarını ödemediği gerekçesiyle bir aydır kesik olduğunu belirterek, “Bu, din ve vicdan özgürlüğünün açıkça ihlalidir” dedi.

Tanal, Mardin ziyaretinde Mazıdağı ilçesindeki Kubbeli Cami’nin elektriğinin, borçları nedeniyle bir aydır kesik olduğunu belirten bölge halkını dinledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tanal, şunları söyledi:

“Mardin ili Mazıdağı ilçesindeyiz. Bize tabi ki Mazıdağı ilçesinin, vatandaşın içebileceği sağlıklı su hakkının olmadığını, elektriklerinin sürekli kesildiğini, yollarda sürekli toz duman olduğunu, burada bulunan fabrikanın filtrelerinin zaman zaman çalıştırılmayıp, kirli, pis kokulu havanın olduğunu söyledi.

Ama hiç aklımıza gelmeyen bir şey geldi. Burada bir caminin bir aydan beri elektriğinin kesik olduğu söylendi. Bunun üzerine, ‘Bu kadarına da pes’ dedik. Hiç aklımıza gelmedi, caminin de bir aydan beri elektriğinin kesik olacağı. Bu, din ve vicdan özgürlüğünün açıkça ihlalidir. Mevcut olan kanunlarımızda ibadethanelerin paraları, elektrik parası, su parası alınmaz. Bundan muaftır. Hazine tarafından ödenmesi gerekirken, Mazıdağı’nda Kubbeli Cami’nin elektrikleri de kesik.”

Tanal, yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da şu açıklamaları yaptı:

“Mardin Mazıdağı’nda fatura geciktiği gerekçesiyle caminin elektriğini kestiler. Zaten, caminin masraflarını da vatandaş karşılıyor. Allah’ın evini karanlıkta bıraktılar. Elektrik kesintisi bir ayı buldu. Seyirci kalmayın.

Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Kubbeli Camii’nin bir aydan beridir borç gerekçesiyle elektriği kesik. Çiftçiyi perişan ettiler, konutların elektriğini kestiler, şimdi sıra Allah’ın evine geldi. Fatura ödenmedi diye caminin elektriği kesilir mi?”

Tanal, bu paylaşımlarında; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mardin Valiliği’nin sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

TIKLAYIN | Mardin'de 7 caminin elektriği faturalarını ödeyemedikleri için kesildi