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CHP'li Ali Öztunç'un acı günü

Öztunç'un amcası Bilal Öztunç hayatını kaybetti

02 Kasım 2021 12:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un amcası Bilal Öztunç hayatını kaybetti. Öztunç, "Bir süredir Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu maalesef hayata tutunamadı. Başımız sağ olsun." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, amcası Bilal Öztunç'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Öztunç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Amcam Bilal Öztunç’u kaybettik. Bir süredir Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu maalesef hayata tutunamadı. Başımız sağ olsun. Devri daim olsun. Allah rahmet eylesin." (ANKA) 

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