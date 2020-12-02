CHP'li Ali Öztunç: Binlerce yıllık Kapadokya’yı Avanos’u altın için bitirmek istiyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kapadokya'da altın madeni arama çalışmalarına ilişkin "Binlerce yıllık Kapadokya’yı Avanos’u altın için bitirmek istiyorlar. Tonlarca altın Kapadokya’ya karşılık gelmez, gelemez" diyerek tepki gösterdi. Öztunç, yarın Kapadokya'da olacağını bildirdi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Nevşehir'in Avonas ilçesine bağlı Özkonak kasabasındaki Ziyaret Dağı'nda altın arama çalışmalarına karşı yarın Kapadokya'ya gideceğini duyurdu. Kapadokya'nın altından çok daha değerli olduğunu vurgulayan Öztunç, altın için Kapadokya'yı bitirmek istediklerine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztunç, "Binlerce yıllık Kapadokya’yı Avanos’u altın için bitirmek istiyorlar. Tonlarca altın Kapadokya’ya karşılık gelmez, gelemez. Kapadokya’ya, peribacalarına kıymayın demek için yarın saat 11.00’de Avanos’ta olacağız" dedi.