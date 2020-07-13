CHP'li Ali Haydar Hakverdi: LGS'de ek süre verilen aday sayısı yüzde 330 arttı; Milli Eğitim Bakanı açıklık getirmelidir

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 2017 yılında TEOG kaldırılarak yerine getirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavında tek kişilik salonda sınava giren ve ek süre verilen aday sayısının bir önceki yıla göre yüzde 330 arttığını söyledi.

Hakverdi, "İhtiyacı olmadığı halde LGS’de ek süre verilen öğrenci olup olmadığı ve bu artışın neden kaynaklandığına Milli Eğitim Bakanı bir an önce açıklık getirmelidir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, son üç yıldır liselere yerleştirme işlemleri için yapılan LGS sınavlarında dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü olan ve bu durumlarını resmileştiren öğrencilere ek süre verildiğini hatırlatarak, "Tek kişilik salonda sınava giren ve ek süre verilen aday sayısının bir önceki yıla göre yüzde 330 artmış olması akıllara başka sorular getirmektedir. Bu nedenle ihtiyacı olmadığı halde LGS’de ek süre verilen öğrenci olup olmadığını ve bu artışın neden kaynaklandığına Milli Eğitim Bakanı bir an önce açıklık getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bir bir tablo paylaşan Hakverdi, 2018 yılında 4 bin 130, 2019 yılında 5308 öğrenciye ek süre verilirken, 2020'de bu sayının 17 bin 583'e yükseldiğini belirtti.

Hakverdi, şöyle devam etti:

"4+4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlandığı yıl (2012-2013), okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi sonucunda, 60-66 aylık 135 bin 548, 66-69 aylık 280 bin 643, 69-80 aylık 1 milyon 454 bin 514, toplamda ise 1 milyon 870 bin 705 öğrenci ilkokula başlamıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler bu yıl 8.sınıfa geçmişlerdir.

"2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenci bulunmaktadır. 2019 Liselere Geçiş Sınavına 1 milyon 074 bin 013 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i (%95,86) sınava katılmıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan 1 milyon 870 bin 705 öğrenci bu yıl 8'inci sınıfı bitirmiştir. Geçen yıla göre yüzde 54’lük bir artış söz konusu olmuştur."

"Birilerine ayrıcalık tanımak AKP’nin politikası haline gelmiş"

"8'inci sınıf öğrenci sayısında yaklaşık yüzde 54’lik bir artış gerçekleşmiş olsa da, LGS’de ek süre verilen öğrenci sayısının yüzde 330 artması çok dikkat çekmiştir. Sınava giren neredeyse tüm öğrencilerin en büyük şikayetinin sürenin yetmediği olduğu ve fazladan bir doğru cevabın öğrenciyi sıralamada binlerce kişinin önüne geçirdiği bir sistemde bazı öğrencilere alınan bir rapora istinaden araştırmadan ve bilinçli olarak ek süre verildiği eğitim kamuoyunda tartışılan bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. Sınavlarda birilerine ayrıcalık tanımak neredeyse AKP’nin politikası haline gelmiş desek çok yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bu artışın neden kaynaklandığına Milli Eğitim Bakanı bir an önce açıklık getirmelidir."