CHP'li Ali Haydar Hakverdi: Atatürk Orman Çiftliği asrın talanı ile karşılaştı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün vasiyetine uygun hale getirilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını İstedi.

Hakverdi, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesiyle; arazi üzerinde vasiyete ve yasalara uygun olmayan tüm yapılaşmaların, işlem ve tesislerin belirlenmesi, bu konuda gerekli düzenleme ve planlamanın yapılması, arazinin mirasa uygun bir şekilde kullanılması ve tarihi emanete sahip çıkılması amacı ile Meclis Araştırması komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti.

"Atatürk Orman Çiftliği asrın talanı ile karşılaştı"

Hakverdi önergede “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Orman Çiftliği’ni 11 Haziran 1937 yılında halkın kamusal kullanım yeri ve Ankara’nın nefes alma alanı olarak şartlı bağış ile ulusumuza hediye ve emanet etmiştir.

2002 yılında AKP Hükümetinin iş başına gelmesi ve 2006 yılında Atatürk Orman Çiftliği’nin plan yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine verilmesiyle, Atatürk Orman Çiftliği asrın talanı ile karşılaştı. Maalesef böylesine kıymetli bir Cumhuriyet simgesi ve Ata mirasının üzerine, özellikle son yıllarda birçok usulsüz yapı yapıldı ve bu mirasa adeta ihanet edildi” ifadelerini kullandı.

"VEFA BORCUMUZ"

AKP iktidarının Atatürk’ün mirasına ve tarihi değerlere sahip çıkmadığını belirten Hakverdi, “Neredeyse her açıklamasında değerlere saygı ve millilik açıklaması yapan iktidar, iş Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara ve Türkiye’ye emanet ettiği mirası korumaya geldiğinde özensiz davranmaktan ve bu mirası katletmekten etmekten geri durmamaktadır. Atatürk Orman Çiftliği, tüm bu tarihi özelliklerinin yanı sıra modern tarım tekniklerinin ilk örneklerini barındıran bir tarım okulu, bunun yanı sıra Ankara için de bir nefes alanıdır. Bu doğrultuda Atatürk Orman Çiftliği’nin mirasa uygun bir şekle yeniden getirilmesi Cumhuriyet değerlerimize, halkımıza ve Atatürk’e bir vefa borcumuzdu.” dedi.