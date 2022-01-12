CHP'li Akın: Fahiş zamlar Avrupa'da değil, Türkiye'de

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Avrupa’da enerji fiyatlarının 4-5 kat arttığı iddiasının Türkiye’deki enerji zamlarına gerekçe olarak gösterildiğini anımsatarak; “19 Avrupa ülkesinin 2021 yılı enerji enflasyonu yüzde 26 olarak açıklandı. Başka bir deyişle enerji maliyetleri artsa da Avrupa kendi vatandaşına bunu yalnızca yüzde 26 olarak yansıtmış. Türkiye’de ise yüzde 127’ye varan zamlar yapıldı. Özetle fahiş zamlar Avrupa’da değil, Türkiye’de” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektriğe yapılan zamlara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada Türkiye’de yeni yılla birlikte yapılan enerji zamlarına gerekçe gösterilen Avrupa’daki enerji fiyatındaki artışın iktidarın belirttiği kadar olmadığına dikkat çekti. Akın’ın açıklaması şöyle:

“İktidar fahiş zamları yapmadan önce Avrupa ülkelerinden örnekler verip enerji fiyatlarının 4-5 kat arttığını iddia etmişti. Ancak kısa zaman önce açıklanan veriler iktidarın bu söylemiyle çelişiyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 19 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Euro bölgesindeki ülkelerindeki 2021 yılı ortalama enerji enflasyonunu yüzde 26 olarak açıkladı. İktidar sözcüleri ise 4-5 kat artışı sanki Avrupa’daki faturalara da yansıyormuş gibi anlatıyor. Başka bir deyişle iktidarın yaptığı fahiş zammın bahanesi abartıldığı kadar değil.

"Fahiş zamlar Türkiye'de"

İktidar fahiş zamlara bahane ararken Avrupa’daki zamları gösterdi. Ancak fahiş enerji zamları Avrupa’da değil, Türkiye’de yapıldı. 19 Avrupa ülkesinin 2021 yılı enerji enflasyonu ortalama yüzde 26 olurken; Türkiye’de 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana elektrik faturalarına yapılan 3 zamla birlikte faturalar düşük kademede yüzde 85; yüksek kademede ise yüzde 180 oranında zamlandı. Aynı şekilde 1 Ocak 2021’den bu yana doğalgaz konut tarifesi yapılan 8 zamla yüzde 48 oranında arttı. Benzinin litre fiyatı ise 7,27 liradan 13,65 liraya çıkarak yüzde 87,7 oranında zamlandı. Motorin litre fiyatı 6,61 liradan 13,81 liraya çıkarak yüzde 108,9; LPG oto gazın litre fiyatı 4,04 liradan 9,03 liraya çıkarak yüzde 123,5 oranında zamlandı.”