CHP’li Akın’dan Ulaştırma Bakanı’na: Almanya’yı mı kıskandınız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi’nde istasyonların simgesini U harfi olarak değiştiren Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na “U harfi Almanya’daki metro istasyonlarının simgesi olarak kullanılıyor. Almanya’yı mı kıskandınız?” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yapımı süren Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi’nde kullanılacak istasyon simgesini “U” harfi olarak açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Tercih edilen simgenin hem İstanbul’daki diğer istasyonların simgeleriyle hem de evrensel simgelerle çelişeceğine işaret eden CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Almanya’da yer altında bulunan metro sistemi ‘U-Bahn’ ifadesindeki ‘U’ harfi metro istasyonlarının simgesi olarak kullanılmaktadır. İngiltere’de yer altındaki metro sistemi ‘Underground’ ifadesiyle tanımlanırken; kırmızı bir yuvarlak içerisinde istasyon adının bulunduğu tasarım istasyonların simgesidir. İskoçya’da İngilizce metro anlamına gelen ‘Subway’ ifadesinin ilk harfi olan ‘S’ metro istasyonlarının simgesi olurken; İsveç’te de metro anlamına genel İsveççe ‘Tunnelbanan’ ifadesinin ilk harfi ‘T’ istasyonların simgesi olarak kullanılmaktadır. Fransa, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Hollanda, Danimarka, İsviçre ve İspanya ise ‘M’ harfinin oluşturduğu farklı tasarımlar metro istasyonlarının simgesi olarak kullanılırken; Avrupa dışında da Rusya ve ABD’de de “M” harfi metro istasyonlarının simgesi olarak kullanılmaktadır.”

"Evrensel simgenin dışında"

CHP’li Akın, iktidarın İstanbul’daki metro hattının simgesi olarak U tercih ederken Almanya’dan mı esinlenildiğini sordu. Akın, “Bakanlığın tercih ettiği U harfi Almanya’daki metro istasyonlarının simgesi olarak kullanılıyor. İktidarın söylemlerine göre Almanya Türkiye’yi kıskanıyordu. Ancak bu kez iktidar Almanya’yı kıskanmış olacak ki metro hattında evrensel bir simgenin dışındaki simgeyi tercih ettiler” diye konuştu. CHP’li Akın, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“Dünya örneklerinde de olduğu gibi metro istasyonlarında evrensel olarak kullanılan ‘M’ ifadesinin tercih edilmemesinin sebebi nedir? ‘U’ hangi kriterlere göre belirlenmiştir? ‘U’ simgesinin tasarımıyla ilgili hattı kullanılacak İstanbullu vatandaşların fikri alınmış mıdır? ‘U’ harfi Almanya’da metro istasyonlarının simgesi olarak kullanılmaktadır. Buna göre Almanya’dan bir esinlenme mi söz konusudur? Havalimanları, otoyollar ve limanlarla ilgili de kısaltma ve simgelerin ‘U’ olarak değiştirilmesi söz konusu mudur?”

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