CHP’li Akın: AKP’nin  demiryolu vaadi 30 yıl sonrasına kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 seçimlerindeki vaadi olan “2023 yılında 25 bin kilometre demiryolu hattı” hedefinin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. AKP’nin demiryolu vaadinin 30 yıl sonrasına kaldığını vurgulayan Akın, “2002’den bugüne kadar yılda ortalama 103 kilometre demiryolu yapan iktidar, bu hızla devam ederse 2053 hedefine 151 yıl sonra ulaşabilir. Vatandaşımız hiç merak etmesin. CHP’nin iktidarında nasıl cumhuriyetimizin ilk yıllarında demir ağlarla yurdumuzu ördüysek yine demiryolunda da ülkemize çağ atlatacağız” dedi.

CHP’li Akın, 2018’de Parlamenter Sistemin son bulduğu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen süreçte AKP’nin yurttaşlara birçok vaatte bulunduğunu hatırlatarak “Genel Başkanları Erdoğan, seçmenlerine ‘Siz bu kardeşinize verin yetkiyi dolarla, faizle nasıl mücadele edilir görün’ demişti. Bugün dolar üçe katlandı, faizler ise hala dünya ortalamasının en üst sınırlarına çıktı” dedi. Akın, Erdoğan’ın benzer bir vaadi demiryolu hatları için de verdiğini, 2018 seçimlerinden önce ulaştırmada Türkiye’yi dünya lideri yapacaklarını ve 2023 yılında demiryolu hattının 25 bin kilometre (km) olacağı vaatlerini anımsattı. Akın, iktidarın demiryolu hedefini önce 16 bin 775 km’ye küçülttüğünü, ancak bu hedefe ulaşılamayınca bu projenin 2053 yılına ötelendiğini söyledi. Akın, “Geldiğimiz noktada 2018 yılında 12 bin 740 km uzunluğundaki demiryolu bugün sadece 13 bin 22 km’ye çıktı. Başka bir deyişle; 2023 yılında 25 bin km demiryolu hattını hedefleyen iktidar, 2018’den bu yana yalnızca 282 km hat yapabildi” diye konuştu.

Akın şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin demiryolu vaadi başka bahara değil, 30 yıl sonrasına kaldı. 2002’den bugüne kadar yılda ortalama 103 kilometre demiryolu yapan iktidar, bu hızla devam ederse 2053 hedefine 151 yıl sonra ulaşabilir”

"YHT hatları verilen tarihte açılmadı"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılında duyurduğu 25 bin kilometre demiryolu hedefinde hangi hatların ne zaman açılacağına ilişkin vaatlere de yer verilmişti. Buna göre Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren, Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projelerinin 2020’ye kadar açılacağı vaat ediliyordu. Söz konusu hiçbir hat Nisan 2022 yılı itibarıyla hizmete açılamadı. Vaatler arasında 2023 yılına kadar 18 kentin yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacağı yer alırken, bugün yalnızca İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Konya arasında yüksek hızlı tren hattı bulunuyor.

Saray rejiminin resmen hayata geçtiği 2018 yılından bugüne kadar “2023 yılında 25 bin kilometre demiryolu hattı yapılacağı” yönündeki vaatle ilgili neredeyse hiçbir çalışma yapılmadı. 2018 yılında 12 bin 740 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattı bugün itibarıyla yalnızca 13 bin 22 kilometreye çıkabildi. Başka bir deyişle iktidar 2018’den bugüne kadar geçen yaklaşık 4 yılda 282 kilometre demiryolu hattı yapabildi. Buna göre saray rejimi ortalama bir yılda yalnızca 70,5 kilometre uzunluğunda demiryolu hattı yapabildi.

AK Parti iktidarının; 2018 seçimlerinde vaat ettiği 2023 yılı hedefine ulaşamayacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçen yıl kabul etti. Bakan Karaismailoğlu, 5 Haziran 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, “2023'te demiryolu ağını 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefledik” dedi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaat ettiği demiryolu hattındaki 2023 hedefi yaklaşık 3’te bir oranında İktidarın hedef küçülttüğü demiryolu hattının 2023 yılında 16 bin 775 kilometre olmayacağı da anlaşılınca bu kez demir yollarına ilişkin hedef 30 yıl sonraya atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2053 yılında demiryolu hattının toplam 28 bin 590 kilometre uzunluğunda olacağını dile getirdi. Buna göre 2023 yılında 25 bin kilometre demiryolu olacağı vaadi önce küçültüldü, küçülen hedefe de ulaşılamayınca bu hedef 30 yıl sonraya ötelendi.

2053 yılında 28 bin 590 kilometre demiryolu hattı olabilmesi için iktidarın bugün 13 bin 22 kilometre olan mevcut hattın üzerine 30 yılda 15 bin 568 kilometre yeni hattı hizmete açması gerekiyor. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’deki mevcut demiryolu hattı uzunluğu 10 bin 959 kilometre olduğu dikkate alındığında 20 yılda toplam 2 bin 63 kilometre uzunluğunda hat yapıldı. Buna göre AK Parti yılda ortalama 103 kilometre demiryolu hattı yapıyor. Bu hızla 2053 hedefine ancak 151 yılda, iki katı hızla ise ancak 76 yılda ulaşılabiliyor.” (ANKA)