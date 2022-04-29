CHP'li Akıllı: Soylu'nun danışmanı cemevlerinde Kılıçdaroğlu'nu kötülüyor

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir danışmanının cemevlerini gezerek "Genel başkanınız aday olmasın, bu seçimi kazanamaz" dediğini söyledi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir danışmanının 'bütün Anadolu'da köy köy cemevlerini gezerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine propaganda yaptığını' söyledi. Akıllı, "Ayrılırken 'Kılıçdaroğlu'na söyleyin aday olmasın seçimi kazanamaz' diye propaganda yapıyor" dedi.

Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in "Gündem" programına konuk olan Akıllı şu ifadeleri kullandı:

"Partililerimizin, AKP'nin propagandasının etkisi altında kaldığı kanaatindeyim"

"Ben maalesef bizim partililerimizin, AKP'nin propaganda mekanizmasının etkisi altında kaldığı kanaatindeyim. Buna şimdi kimse kızmasın, bu çok ciddi bir biçimde yapılıyor.

Mesela bir örnek vereyim size... Sayın İçişleri Bakanı'nın bir danışmanı var. Geçmişte bizim partide de bir danışmanlık görevi yapmıştı. Ne yapıyor biliyor musunuz? Köy köy cemevi geziyor. Bütün Anadolu'da. 'Bir ihtiyacınız var mı' diye soruyor, Kabul edenler olursa eğer -sınırlı biçimde o da- ihtiyaçlarını gideriyor.

Ayrılırken ’Herkese tek tek söyleyin, genel başkanınız aday olmasın, bu seçimi kazanamaz' diyor. Bunu Sayın Süleyman Soylu’nun danışmanı yapıyor. Maalesef, üzülerek söyleyeyim, bizim partililerimiz genel başkanla ilgili AKP propagandasının etkisinde kalıyor bazen."