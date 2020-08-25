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CHP'li Ahmet Kaya: Trabzon'da yeni yapılacak terminal dere yatağında, bu yanlıştan vazgeçin

25 Ağustos 2020 08:15

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’da yapılacak yeni terminal binasının dere yatağında olduğu ve projeden vazgeçilmemesi halinde yeni bir felaketin kapıda olduğunu söyledi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Giresun, Trabzon ve Rize'de yaşanan sel felaketleri hatırlatarak, "En büyük zayiatlar dere yataklarında oluşuyor. Bunlardan ders alalım. Trabzon'da terminal yapılmak istenen yer de dere yatağının içindedir. Bu yanlışı yapmayın, geleceğimizi karartmayın, vazgeçin" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından dere yatağına yapılacak otogarın bulunduğu bölgede, trafiğin de yoğun olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: "Burada terminal binası yapmak, trafiği de içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Önümüzdeki 3.5 yılı değil 50 yıl sonrasını düşünerek iş yapın."

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