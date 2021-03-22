CHP'li Ahmet Kaya'nın AKP kongrelerine ilişkin verdiği soru önergesi Meclis Başkanı Şentop tarafından veto edildi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle verdiği Koronavirüs sürecinde yapılan AKP kongrelerine ilişkin soru önergesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan veto yedi.

ANKA’da yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın, Bakan Koca’ya yönelttiği “AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve salon leb-â leb dolu” ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Covid-19’a karşı sağlık seferberliğinin başındaki kişi olarak bu ifadeleri doğru buluyor musunuz? “ şeklindeki sorular, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından, “Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan ve tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular” olması gerekçe gösterilerek, işleme koyulmayarak iade edildi.

Kaya, Şentop tarafından soru önergesinin geri iade edilmesine tepki göstererek, “AKP Hükümeti pandemi şartlarında, sosyal mesafeyi hiçe sayarak kongre salonlarını leb-a leb dolduracak, ama biz hükümete bu konuda soru soramayacağız öyle mi? Bu nasıl adalettir?" dedi.

"Onlara kongre yapmak yasak değil ama bize kongreleri sormak yasak"

Erdoğan’ın Koroanvirüs sürecinde yaptıkları ile topluma örnek olması gerekirken, salgınla mücadele inancını kırdığını öne süren Kaya, “Onlara kongre yapmak yasak değil ama bize kongreleri sormak yasak” diyerek şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’ın Trabzon ve Rize’deki programlarında güvenlik önlemleri için binlerce polis memurumuzun görevlendirildiği bilinmektedir. Sadece Trabzon’daki AKP İl Kongresinde Sayın Erdoğan’ı korumak için 12 ilden yapılan takviyelerle toplam 1950 polis memurumuzun görev yaptığı basına yansımıştır. Bir siyasi partinin kongresi için görevlendirilen bu insanların ve ailelerinin Covid-19 riskine maruz kaldığı ve salgının daha çok yayılımına da dolaylı olarak sebep olunduğu aşikârdır. Salgın gerekçesiyle kafeler, lokantalar, restoranlar, kahvehaneler aylardır kapalıyken; evine ekmek götüremeyen esnaflarımız kan ağlarken, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ev hapsindeyken Sayın Erdoğan’ın bu davranışları toplumda haklı tepkilere neden olmuştur. Cumhurbaşkanı görevinde bulunan ve topluma örnek olması gereken AKP Genel Başkanı’nın il il gezerek, tıklım tıklım salonlarda parti kongresi gerçekleştirmesi; başta esnaflarımız olmak üzere toplumun büyük bir kesiminin pandemiyle mücadeleye olan inancını ve kısıtlamalara dayanma gücünü kırmıştır.

Emekleri heba edilen sağlık çalışanlarımız, aylardır sıkıntı çeken esnaflarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın adına leb-a leb doldurulan kongre salonlarının hesabını sormak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi hazırladık ve Meclis Başkanlığına sunduk. Ancak günlerce televizyonlardan izlediğimiz bu leb-a leb dolu kongre salonları manzaraları kendilerine sorulunca cevaplamaktan kaçıyorlar. Onlara kongre yapmak yasak değil ama bize kongreleri sormak yasak!

Bu nasıl Adalettir?”

Lebaleb dolu salonlarla övünen siz değil miydiniz? Sosyal mesafeyi hiçe sayarak Karadeniz Bölgemizde vaka sayılarının artmasına sebep olan siz değil miydiniz? Sağlık çalışanlarımızın alın terine, kepenk kapatan esnaflarımıza, evlerinde çocuklarına hasret bekleyen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza büyük haksızlık eden siz değil miydiniz? Bunları yapmak size serbest ama bize sormak dahi yasak! Bu nasıl Adalettir?”

Soru önergesinin Meclis Başkanlığı tarafından iade gerekçesine tepki gösteren Ahmet Kaya, “Bu mesele halk sağlığıyla ilgili bir meseleyken ve tek muhatabı da Sağlık Bakanıyken neden başka bir kaynaktan öğrenelim? Sağlık Bakanlığı varken başka kaynak neresidir? Bunlar, soru önergemizin cevaplanmamasının kılıfıdır. Yazılı soru önergeleri, biz milletvekillerinin bakanlar üzerindeki denetleme mekanizmasıdır. Milletvekillerinin denetim hakkı olan yazılı soru önergesi, AKP Hükümeti döneminde etkisiz hale getirilmiş, türlü bahanelerle soru önergeleri işleme alınmamaya başlanmıştır. Biz milletvekilleri olarak halk adına sorular sorarız veya bir konusunun araştırılmasını isteriz. Soru önergelerimizin cevaplanmasının reddedilmesi demek, denetimden kaçmak demektir. Madem cevaplamaktan kaçacaksın, cevaplayamayacağın şeyleri yapmayacaksın” dedi.

Kaya’nın Meclis Başkanı Şentop tarafından geri çevrilen soru önergesi şöyle:

1- Trabzon ve Rize başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’ndeki Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla yüksek olmasının sebebi nedir? Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Vaka yoğunluğunu azaltmak için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2-Trabzon ve Rize illerinde 1-7 Şubat 2021 tarihleri ve 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasındaki birer haftalık süreçte vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, test sayısı ve aşılama sayısı kaçtır?

3-Özellikle Trabzon ve Rize illerindeki vaka oranlarının yüksek olmasında AKP Genel Başkanının bölgede gerçekleştirdiği programlardaki pandemi tedbirlerini hiçe sayan kalabalıkların etkisi var mıdır?

4-AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize ve Trabzon’da gerçekleştirdiği ziyaret ve parti kongrelerinde Covid-19 yayılımını önlemek için herhangi bir önlem alınmış mıdır?

5-AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize ve Trabzon’da gerçekleştirdiği AKP il kongreleri öncesi katılımcılara, partililere ve görevlilere Covid-19 testi yapılmış mıdır? Bunların sayısı kaçtır? AKP kongreleri için yapılan testlerin maddi külfeti kamu kaynaklarından mı karşılanmıştır?

6-AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve salon leb-â leb dolu” ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Covid-19’a karşı sağlık seferberliğinin başındaki kişi olarak bu ifadeleri doğru buluyor musunuz?

7-Kapalı salonlarda gerçekleştirilen ve insanların dip dibe bulunduğu siyasi parti kongrelerinde her türlü önlemler alınabiliyor ve virüs bulaşmıyorsa; kafeler, lokantalar, restoranlar ve kahvehaneler hâlâ neden açılmamaktadır? 65 yaş üstü vatandaşlarımız neden hâlâ ev hapsinde tutulmaktadır?

8-Devletin Sağlık Bakanı olarak; siyasi parti kongreleri, mitingler, müzikli yemekler, kapalı salon toplantıları ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanına herhangi bir uyarıda bulundunuz mu?

9-Sokakta yan yana yürüdüğü için insanlara ceza yazıldığı uygulamalara şahit olduğumuz süreçte; sosyal mesafe kuralına ve pandemi tedbirlerine uyulmayan siyasi parti kongrelerindeki kalabalıklara müsamaha gösterilmesi sizce doğru mudur?

10-Pandemi koşullarında yapılmaması gereken AKP kongrelerinde ve Sayın Erdoğan’ın il ziyaretlerinde görevlendirilen binlerce polis memurumuzun ve ailelerinin Covid-19 nedeniyle yaşayabilecekleri olası sağlık sorunlarının sorumluğunu kim üstlenecektir? Bugüne kadar Erdoğan’ın programlarında görevlendirilen güvenlik güçlerimizden Covid-19’a yakalanan var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

11-Topluma örnek olması gereken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın AKP kongrelerinde, mitinglerinde ve müzikli yemeklerde sebep olduğu görüntüler ve sorumsuz davranışları Milletimizin ve Bakanlığınızın Covid-19’la mücadelede verdiği emeklere; sağlık çalışanlarımızın olağanüstü çabalarına; tükenme noktasına gelen esnaflarımızın çektiği çilelere ve gösterdikleri büyük sabra; evden çıkamayan, çocuklarına hasret kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılara büyük bir haksızlık değil midir?