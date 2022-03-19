CHP’li Ağbaba: Verimli toprakların imara açılması vatana ihanettir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Verimli toprakların imara açılması vatana ihanettir” dedi.

CHP'li Veli Ağbaba Zeytin ağaçlarının Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini belirterek, “Zeytinler maden adı altında yok ediliyor. Zeytine ve zeytin işi yapan çiftçimize sahip çıkacağız. Bakanlar değişiyor ama maalesef anlayış değişmiyor. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Çukurova’da açıklama yapıyor. ‘Afrika’da arazi kiralayacağız’ diyor. Türkiye’de maalesef tarım alanları yapılaşmaya açılarak yok edildi. Verimli toprakların imara açılması vatana ihanettir” dedi.

Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediyesi Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi’nde orman köylüsüne zeytin fidanı dağıtım etkinliğine katıldı.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, alınacak tedbir ve önlemlerle bölgenin bir daha orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmaması temennisinde bulundu.

"Yangınlar öngörüsüzlük nedeniyle yaşandı"

Özgür Özel de orman yangınlarında çok fazla alanın zarar gördüğüne dikkati çekerek, bu yangınların öngörüsüzlük nedeniyle yaşandığını savundu.

Yaz sezonu için önlem alınması gerektiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

“Şimdiden yeni Tarım ve Orman Bakanına hatırlatıyoruz. Önümüz yaz, aynı felaketler yaşanabilir. Yangın söndürme uçağı meselesini ne yaptınız, bir filo kurdunuz mu, gerekli kiralama anlaşmaları yaptınız mı, satın almaları gerçekleştirdiniz mi? Orman yangınlarına karşı Bakanlığı önlemleri şimdiden almaya davet ediyoruz. Biz CHP’li belediyeler olarak o süreçlerde aslında kendi sorumluluk alanımız olmamasına rağmen eldeki kıt imkanlarla çok önemli mücadeleler verdik. Bu yangınlardan ders almış olmamız lazım, bu yaz aynı hazırlıksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir.”

Konuşmaların ardından yangından etkilenen bölgelerin ağaçlandırılması için orman köylüsüne zeytin fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile üreticiler ve çiftçiler katıldı.