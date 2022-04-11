CHP'li Ağbaba: 90 bin istihdamın arttığı yerde 178 bin kişinin yeni bir iş bulmasını TÜİK nasıl açıklıyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK'in işsizliğin azaldığını açıkladığı verilere tepki gösterirken, "İnkârcı TÜİK her ne kadar 'işsizlik azaldı' dese de ülkedeki iş başvurusu kuyrukları işsizlik gerçekliğini gizleyemiyor" dedi. Ağbaba, "90 bin istihdamın arttığı yerde 178 bin kişinin yeni bir iş bulmasını TÜİK nasıl açıklıyor?" diye sordu.

TÜİK şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik şubatta yüzde 10,7 olurken, işsiz sayısı da 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olarak gerçekleşti.

Verileri değerlendiren CHP'li Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK işsizliğin Şubat ayında, Ocak ayına göre 179 bin kişi azaldığını açıklıyor. Ocak ve Şubat ayları arasında ise işsizlik başvurusu yapanlar sayısındaki artış ise 131 bin kişi. İşsizlik TÜİK’in iddia ettiği gibi azalmıyor, aksine artıyor!

Yine TÜİK'e göre sadece bir ayda 87 bin kişi iş gücünden çekilmiş. Bir başka deyişle artık iş bulmaktan ümidi kalmamış. Geçtiğimiz ay Türkiye’nin sadece dört ilinde toplamda 319 kişilik işe alım için 126 bin kişinin işe başvurduğunu unutmayalım.

İnkârcı TÜİK her ne kadar "işsizlik azaldı" dese de ülkedeki iş başvurusu kuyrukları işsizlik gerçekliğini gizleyemiyor.

Bir başka TÜİK paradoksu daha! TÜİK istihdamın bir ayda 90 bin kişi arttığını ama işsizliğin bir ayda 178 bin kişi azaldığını yani 178 bin kişinin bir ayda iş sahibi olduğunu söylüyor. 90 bin istihdamın arttığı yerde 178 bin kişinin yeni bir iş bulmasını TÜİK nasıl açıklıyor?

TIKLAYIN - TÜİK: İşsiz sayısı şubatta 178 bin azalarak, 3 milyon 579 bin kişi oldu