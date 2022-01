CHP'li Ağbaba: TÜİK'in her ay düşürdüğü işsizliği İŞKUR yükseltmeye devam ediyor

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK’in ekim ay iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. TÜİK’e göre işsizliğin düşmediğini aksine her geçen ay arttığını belirten Ağbaba;’’ TÜİK’İN her ay düşürdüğü işsizliği, İŞKUR yükseltmeye devam ediyor. Devletin iki kurumu her ay birbirini yalanlamaya devam ediyor. TÜİK’İN her ay açıkladığı gerçek dışı bir veriyi, İŞKUR kendine kayıtlı işsizlerle çürütüyor’’ yorumunu yaptı.

"İşsiz sayısı 75 bin kişi azalmadı, 114 bin kişi arttı"

Ağbaba, "TÜİK, işsiz sayısının ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi olduğunu iddia ediyor. Lakin devletin bir başka kurumu İŞKUR ise eylül ayından ekim ayına işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısındaki artışın 114 bin olduğunu açıklıyor. İŞKUR’a işsizlik ödeneği başvurusundan bulunan işsizlerin sayısı eylül ayında 15 milyon 375 bin kişi iken, bu sayı ekim ayında 15 milyon 489 bin kişiye çıkmıştır. Yani İŞKUR verilerine göre işsiz sayısındaki artış 114 bindir." ifadesini kullandı.

Ağbaba şunları kaydetti:

"TÜİK ile İŞKUR arasında aylardır devam eden tezatlık, Ekim ayında da devam etmiştir. Devletin iki kurumu işsizlik verileri üzerinden aylardır birbirlerini yalanlamaya devam etmektedir.

Kendisine kayıtlı işsizleri ve işsizlik ödeneğine başvuran sayısın açıklayan İŞKUR, TÜİK’in anketli ve makyajlı verilerine göre daha güvenilirdir.

"TÜİK kendi içinde de çelişkiye düşmüş durumda"

Bunun yanı sıra TÜİK dar tanımlı işsizliğin Ekim ayında 0,2 puan azalarak iddia ederken öte yandan yine kendi verilerinde gerçek işsizliğin de arttığını söylüyor.

Ama aynı verilerde TÜİK gerçek yani geniş tanımlı işsizliğin ise 1 puan artarak yüzde 22,8’e yükseldiğini açıklıyor. Bir başka deyişle TÜİK, kendi verilerinde kendisini de yalanlamaya devam ediyor.

TÜİK’İN kendi verisine kendisinin bile inanmadığı içler acısı hali ne yazık ki devam ediyor".