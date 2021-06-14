CHP'li Ağbaba: Sedat Peker’i AK Partili milletvekilleriyle birlikte ziyaret ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’i ziyaret ettiğini, bunun gizli olmadığını ve ziyareti AKP’li milletvekilleriyle birlikte yaptıklarını söyledi. Ağbaba, ziyaretin 'İnsan Hakları Komisyonu' olarak gerçekleştiğini belirtti.

Partisinin Malatya İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası heyeti olarak geçen hafta Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır gezisi yaptıklarını belirterek ve bölge gezimizi tamamladıklarını açıklayan Ağbaba, “Türkiye’de işsizlik 10 milyona ulaştı. Genç işsizlik TÜİK’in verilerine göre yüzde 28 görünüyor ama bölgede genç işsizlik en az yüzde 50 oranında. 12 Haziran, Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’ydü. Bölgede çocuk işçiliği de pik yapmış durumda. Diyarbakır sokaklarında gezerken yüzlerce çocuğun kâğıt topladığını, kiminin su sattığını gözlerimizle gördük. 9-10 yaşında çocuklar maalesef çalışmak zorunda. 19 yılın sonunda yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadeleyle iktidara gelen AKP geldiğimiz noktada sınıfta kalmış durumda. İşsizlik ve yoksulluktan bölge kan ağlıyor” dedi.

"Kim ki, milletvekili maaşıyla zenginleşmişse bilin ki o hırsızdır"

Bombalı suikast ile katledilen gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun “Bazı ülkelerde, bazı kimseler, devleti soymak için, politikacı kılığına girerler. Bunlar partilerde, parlamentolarda boy gösterirler. İthalat, ihracat, banka soygunu gibi işleri siyasal ilişkilerle yürütürler. Bunlar da çetecidir. Çetelerin en aşağılığı da bunlardır. Bunlar yüzlerine, devlet adamı maskesi takıp, halkı soyanlardır” sözlerini alıntılayan Ağbaba, şöyle devam etti:

“Politikacı, milletvekili, belediye başkanı kılığında halkı sömürenler çetedir. Kim ki milletvekili maaşıyla zenginleşmişse bilin ki o hırsızdır. Bizim sorularımız var: 10 bin dolar maaş alan ahlaksız milletvekili kim? 128 milyar dolara nerede demeye devam edeceğiz. Malatya’nın çiftçisi haczin altında eziliyor. Birileri Ziraat Bankası’nın imkanlarını kendi yandaşlarına kullanıyor. Tam 750 milyon dolar, çiftçinin faiz borçlarını silmeye yeten bir para. Hangi ahlaksızlar çiftçinin alın terini kendi yandaşına peşkeş çekmiş, bunu sormaya devam edeceğiz. Milletin parasını yiyenden de yedirenlerden de hesap soracağız. Çiftçi traktörünü icrada satsın, diğer tarafta Ziraat Bankası milletin kaynağını yandaşa peşkeş çeksin. Çiftçiye destek için kurulan Ziraat Bankası’nın bugün çiftçiye verdiği kredi oranı yüzde 13, geri kalanı iş insanlarına verilmiş. Ülke tam bir çiftliğe dönüştü."

"Suçun ortağı ve patronu Saray'da oturuyor"

"Ülkenin İçişleri Bakanı’nın dünya tarihinde en büyük yolsuzluk olan Thodex yolsuzluğundan 2 milyar dolar pay aldığı iddia ediliyor. Çiftlikbank’ın sahibi tosuncuk Mehmet Aydın’ın ülkede siyasetçilere pay verdiği söyleniyor. Ülke adeta çürümüş, lağım patlamış konuşan kimse yok. Burada Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın dili sürtse, yanlış bir şey söylese akşam Recep Tayyip Erdoğan cevap verir. Recep Tayyip Erdoğan, sana soruyoruz 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Sen biliyorsun. 750 milyon dolar nerede? 128 milyar dolar nerede? 2 milyar dolar yolsuzluk yapan adamdan pay alan bakan nerede? Tosuncuktan para alan ahlaksız kim? Hepsini biliyor, konuşmuyor. Konuşmuyorsa demek ki suçun ortağı, suçun patronu Saray’da oturuyor.”

Basın toplantısında bir muhabirin sorusu üzerine Sedat Peker’i cezaevinde ziyaretine de açıklık getiren Ağbaba şunları dedi:

"İnsan Hakları Komisyonu olarak birlikte ziyaret ettik"

“Sedat Peker geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Benim Balyoz ve Ergenekon sürecinde onu ziyaret ettiğimi söyledi, doğruyu söyledi. Ben ayırmadan herkesi ziyaret ettim. Suçun, suçlunun kimliğine bakmadan herkesi insan hakları kapsamında ziyaret ettim. Burada Malatya’da hiç görüşlerine katılmasam da kimse ziyaret etmeye cesaret edemezken Malatya Davası’ndan yatan Fahri Memur ve Zekeriya Şengöz’ü de ziyaret ettim. Türkiye’de Veli Ağbaba’nın, özellikle Balyoz ve Ergenekon döneminde ziyaret etmediği kimse kalmadı, biliyorsunuz. Genelkurmay başkanlarını da ziyaret ettim. Örneğin Malatya’da ordu komutanlarının hepsi cezaevindeydi. Hasan Iğsız’ı, Şükrü Sarıışık onları da ziyaret ettim. Hiç siyasi görüşlerine katılmasam da İBDA-C lideri olduğu söylenen Salih Mirzabeyoğlu’nu da ziyaret ettim."

Tweette diyor ki ‘Beni sadece CHP’liler değil MHP’liler de ziyaret etti’ diyor. Ben size buradan söyleyeyim yakında şunu da diyecek. ‘Beni AK Partili milletvekilleri de ziyaret etti’ diyecek. Çünkü biz Sedat Peker’i AK Parti’li milletvekilleriyle birlikte ziyaret ettik. Ben isimlerini biliyorum ama ben onlar ziyaret etti diye onları da suçlu ilan etmem. İnsan Hakları Komisyonu olarak birlikte ziyaret ettik. Ziyaret edip de şimdi yüksek yüksek makamlarda olan AK Partilileri ben söylemem ama kim olduklarını biliyorum. Buradan trollere seslenmek istiyorum. Ey troller, Sedat Peker’i sizinkiler de ziyaret etti.”

TIKLAYIN - Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nü yanıma yollamıştı