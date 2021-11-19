CHP'li Ağbaba: Pandeminin başladığı mart ayından beri milyoner sayısı yüzde 53 arttı, kim bu milyonerler?

CHP'li Veli Ağbaba Türkiye’deki milyoner sayısının artığını tespit eden bir çalışma yaptı. Ağbaba, "Bu milyonerlerin kim olduğunu ve nasıl çoğaldıklarını merak ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı çalışmaya göre Covid-19 salgının başladığı Mart 2020’den bu yana Türkiye’deki milyoner sayısı yüzde 53 artarak 376 bin 787 kişiye, servetleri ise yüzde 54 artışla 2 trilyon 392 milyar TL’ye ulaştı. Ağbaba, “Bu milyonerlerin kim olduğunu ve nasıl çoğaldıklarını merak ediyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, BDDK’nin Eylül 2021 verilerine göre, banka hesaplarında 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip olanların sayısı 376 bin 787 kişiye yükseldi. Bu sayının 34 bin 425’i döviz milyonerlerinden oluştu. Türkiye’de salgının başladığı tarih olan Mart 2020’de milyoner sayısı 246 bin 120 kişiydi.

Eylül 2021’de ülkedeki milyonerlerin -döviz milyonerleri dahil- toplam mevduat değeri 2 trilyon 392 milyar TL oldu. Bu tutar, salgının başladığı Mart 2020’de 1 trilyon 547 milyar TL’ydi. Salgından bugüne Türkiye’deki milyonerlerin servetindeki artış oranı yüzde 54 oldu.

Ağbaba, Twitter hesabından da yaptığı paylaşımda, "Kim bu milyonerler? Pandeminin başladığı Mart 2020'den bu yana milyoner sayısı yüzde 53 artarak 376 bin 787 kişiye çıktı. Zengin zenginleşiyor, yoksul daha da yoksullaşıyor. Gelir adaletsizliği pik yaptı." ifadesini kullandı.