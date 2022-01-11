CHP’li Ağbaba: Ne kadar suça bulaşmış insan varsa büyükelçiliklerle ödüllendiriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Manisa Soma'da madenciyi teklemeyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atanmasını eleştirdi. Ağbaba “ Ne kadar suça bulaşmış insan varsa büyükelçiliklerle ödüllendiriliyor. Büyükelçilikler AKP’li eski vekillerin iş bulma kurumuna dönüşmüş durumda” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin Düzce İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada Soma'da madenciyi teklemeyen Yusuf Yerkel’in ticari ateşe olarak atanmasını şöyle eleştirdi. Ağbaba şöyle konuştu:

“Ortaya çıkıyor ki Türkiye’nin itibarını korumakla yükümlü büyükelçilerin nasıl atandığını görüyoruz. Ne kadar suça bulaşmış insan varsa büyükelçiliklerle ödüllendiriliyor. Çikolata kutularında sadece çikolata taşınmadığını öğreten Egemen Bağış büyükelçi şu anda. Meclis’i bombalayanların kardeşinin büyükelçi yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz…

Büyükelçilikler AKP’li eski vekillerin iş bulma kurumuna dönüşmüş durumda.

Bir madenciyi tekmeleyen 6 bin Euro maaşla Frankfurt’a büyükelçi olarak görevlendirildi. Tuzun koktuğu noktadayız.”

“Sanal siyaset ile karşı karşıyayız”

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetin yurttaşları sokağa çıkarmaya çalıştığına ilişkin iddiasına “Sokak çağrısını kimse yapmadı ama Sayın Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli sokağa çağrı yapıldığı gibi bir şeyler söylüyorlar. Bir sanal siyasetle karşı karşıyayız” diye yanıt verdi.

Ağbaba, “TÜİK ile İŞKUR birbirini kovalıyorlar. Rakamları tutmuyor. Bugün işsizimizi dinleyeceğiz, sorunları dinleyeceğiz” dedi. (ANKA)