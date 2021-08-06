CHP'li Ağbaba: Kadın düşmanı Ümitcan Uygun'un tutuklanması için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ilişkin olarak, "Kadın düşmanı Ümitcan Uygun'un tutuklanması için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor!" paylaşımını yaptı.

Ağbaba Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi, canlı yayında Aleyna'yı döverek bayıltan, yine canlı yayında uyuşturucu kullanan Ümitcan Uygun, yine başka bir ölümün baş şüphelisi olarak gözaltında. Bu psikopat kadın düşmanının tutuklanması için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor!" ifadesini kullandı.

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