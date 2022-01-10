CHP'li Ağbaba, İŞKUR verilerini hatırlatarak TÜİK'e tepki gösterdi: Klasikleşmiş TÜİK yalanı daha!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik rakamlarına tepki gösterdi. Ağbaba, İŞKUR verilerini hatırlatan Ağbaba, "Klasikleşmiş TÜİK yalanı daha! Kurumlar birbirini yalanlıyor!" yorumunu yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Klasikleşmiş TÜİK yalanı daha! TÜİK işsizliğin değişim göstermeyerek yüzde 11,2 olduğunu söylüyor. İşsiz sayısında bir aylık artış güya 39 bin kişiymiş. İŞKUR verilerine göreyse işsizlik başvurusunda bulunan kişi sayısındaki artış ise 126 bin! Kurumlar birbirini yalanlıyor!" ifadesini kullandı.

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