CHP’li Ağbaba: İnsanların Erdoğan’dan kurtuluş mücadelesi var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ne diyor Sayın AKP Genel Başkanı ‘Ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz’ diyor. Kimle vereceksin, nasıl vereceksin. 10 milyon asgari ücretli, 9 milyon emekli, 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. 12 lira 25 kuruş oldu şu anda. Yarın 15 lira olur mu, hiç kimse hayır diyemez. Öncelikle bu memlekette geçmişte hangi partiye oy verirse versin yoksul insanlar önemli savaş veriyorlar. Yoksullaşmamıza, her gün fakirleşmemize yol açan Erdoğan’dan kurtuluş mücadelesi var. Türkiye’yi yolsuzluğa teslim eden iktidardan kurtuluş mücadelesi veriyor insanlar.” açıklamasını yaptı.

CHP Esnaf Masası heyeti Ağrı’nın ardından Iğdır’a geldi. CHP, Iğdır İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik kurtuluş savaşı vereceksen önce yap-işlet- devret modeli ile Türkiye’de insanların kanını emen 5’li çeteyi cepheye sür. 5-6’şar maaş alan yandaşlarını cepheye sür. Fakir fukaranın dermanı mı var? TÜGVA’dan yerleştirdiklerini, SBK Holding’den maaş alanı, Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon isteyen suç işleri bakanını cepheye sür.”

"Mandacı arıyorsan, aynaya bak"

“Sürekli muhalefeti suçluyor. Dolar 12 lira 30 kuruş olmuş. Bu doların artması ve ekonomik politikasına karşı çıkanları mandacı olmakla suçluyor. Mandacı olan kim biliyoruz, senin siyasi akrabaların. İngiliz gemilerine bu memleketi teslim eden senin siyasi akrabaların. 100 milyon dolar yabancılara faiz ödemişsin… Mandacı arıyorsan, aynaya bak. Bu toprakları ekmeğe muhtaç ettin, mandacı sensin.”

"Asgari ücret 234 dolara düşmüş"

“Dünyada olmayan teori ile Türkiye yönetilmeye çalışıyor. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’... Asgari ücret 234 dolara düşmüş. 200 lira tedavüle çıktığı zaman 130 dolar alıyorduk, şimdi 15 dolar alıyoruz. Mandacı, kendi deyimiyle söyleyeyim bir para birimi ülkenin namusudur, bu para birimini yok eden onurumuzu namusumuzu yok edenler mandacıdır… Bir kez daha kendi deyimiyle söylüyoruz ki seçim, seçim, seçim”

"Türkiye ekonomisinin ruhuna el fatiha"

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilahiyat profesörü Servet Bayırdır’a ekonomi konusunda danıştığı iddiasını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Türkiye’nin durumu kötü. Değerli bir gazeteci diyor ki ‘Erdoğan ekonomik kararları alırken, ekonomistlere danışmıyor. İlahiyatta öğretim üyesi Servet Bayırdır’a danışıyor’. Niye danışıyor? Çünkü Türkiye ekonomisinin ruhuna El Fatiha demek için danışıyor. Geçenlerde faiz artırırken Nas ortada diyor. Kur’an-ı Kerim de ‘kul hakkı ile karşıma gelme’ diyor, yandaşını zengin etme diyor.”

"Gençler yurt dışına gitmek istiyor"

Ağbaba gençlerin Türkiye’den umudunu kestiği için yurt dışına kaçtığını ifade ederek, “Eskiden gençlerimizi İstanbul’a gitmek isterdi, şimdi yurt dışına gitmek istiyor. Gençlerimiz 18 yaşından sonra Kanada, Almanya’ya gitmek istiyorlar: Bir taraftan Afganistan’ın yoksul mültecilerini alıyoruz, diğer taraftan pırıl pırıl gençlerimizi yurt dışına gönderiyoruz” diye konuştu.

Ağbaba, Iğdır’da vatandaşların tedavi almak için halen Erzurum’a gitmek zorunda kaldığını belirterek, “İktidarın şehir hastaneleri halen buraya gelmediği için diyaliz için insanlar Erzurum’a sevk ediliyor. 2021 yılının Kasım ayında insanlarımız halen diyaliz için Erzurum’a sevk ediliyor. Burası Türkiye’nin sofralık kaysılarını üreten bir ilimiz. Halen ciddi bir tesisin olmadığını da biliyoruz” dedi.

Ağbaba, Iğdır ve Ağrı’nın kalkınması için yapılması gerekeni ise “Bu bölgenin en çok kalkınacağı şey Ağrı dağının turizme açılması. Dert çok. Gübre fiyatları artmış durumda. İnsanlar artık ekemiyor, Türkiye’nin üretememe gibi bir problemi var. Önümüzdeki aylar da Türkiye kıtlık yaşayabilir. Çiftçi Tarım Kredi ve bankalar aracılığıyla ezilirse yokluğu yaşayacak” ifadesini kullandı. (ANKA)