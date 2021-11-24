CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a: Kurtuluş savaşı vereceksen, yandaşlarını cepheye sür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kars’ın Kağızman ilçesinde, Türk lirasının değer kaybetmesine ilişkin olarak, "Gittiklerini görüyorlar, enkaz bırakmak için her şeyi yapıyorlar. Hem kendisini hem küçük ortağı. Eskiden kendisi konuşurken piyasa allak bullak olurdu, şimdi küçük ortak konuşunca da oluyor" düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Kars’ın Kağızman ilçesindeki meydanda basın açıklaması yaptı. Ağbaba, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, tek adam sistemiyle bir ülkenin nasıl batırılacağının kitabını yazdı"

“CHP Esnaf Masası’nın gezisinin üçüncü gününde, ilçe ilçe mahalle mahalle geziyoruz. Ekonominin kitabını yazan bir Cumhurbaşkanımız var. Ekonominin kitabını yazdığı doğru. Dünyada okutulacak kitap. Bir ülke; bir Cumhurbaşkanı eliyle, tek adam sistemiyle nasıl batırılır, yazmış kitabını. Biz, kitabı ne için yazdığını düşünürken, anlaşıldı ki kitap dünyada herkesin okuması gereken örnek bir kitap oldu."

“Halkın kanından alınacak kan kalmadı”

"Gittiklerini biliyorlar, enkaz bırakmak için her şeyi yapıyorlar. Hem kendisi hem küçük ortağı. Eskiden kendisi konuşurken piyasa allak bullak olurdu, şimdi küçük ortak konuşunca da oluyor.

Ekonomi durdu. Artı zirai ilaçtan petrole, ilaçtan mazota kadar satış yapılamıyor. Erdoğan, yine bir 'ekonomik kurtuluş savaşı' ilan etti. Savaşı çiftçinin, işsizin, asgari ücretlinin, buradaki esnafın, emeklinin vermesini istiyor. Hiç kusura bakma; esnafın, çiftçinin, asgari ücretlinin kanından alınacak kan kalmadı. Kurtuluş savaşı vereceksen, cepheye dolar bazında ihale verdiğin yandaşlarını, 3-5 maaş verdiğin bürokratları, aksakallı ilan ettiğin arkadaşlarını, memleketin kanının emen, yap-işlet-devret modeliyle iş yapan beşli çeteyi sür."

“Erdoğan, bir daha ekonomik kurtuluştan söz ederse dolar 15 liraya çıkar"

"Kim dolarla zengin olmuş bilinmesi lazım. Erdoğan, son üç yılda, üç kur krizinde de aynı şeyi söyledi; 'ekonomik kurtuluş savaşı'. Bu sözü, ilk 16 Ekim 2018’de söyledi, dolar 5,78 liraydı. En son söylediğinde ise dolar kuru 13,45’e çıktı. Bir daha ekonomik kurtuluştan söz etmesin, dolar 15 liraya çıkar.

Erdoğan konuştukça sadece döviz de artmıyor; gübre, mazot, yağ artıyor. Erdoğan konuştukça sabah farklı, öğleden sonra farklı etiket. Konuşuyor, enflasyon artıyor. Yıllık enflasyonumuz yüzde 50. Erdoğan konuştukça fiyat artıyor ama İçişleri Bakanı konuşunca suç, çetelerin sayısı artıyor; mafyası, uyuşturucu satıcısı sokağa çıkıyor. Maliye Bakanı konuşuyor, hazine boşalıyor. Adalet Bakanı konuşuyor, adaletsizlik artıyor."

“Memleketin iyiliği için lütfen konuşmasınlar ve çekip gitsinler"

"OHAL uygulamaları devam ediyor. Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı konuşuyor, yurtlardan, binalardan 5 bin tane uyuşturucu hap çıkıyor ya da kadın cinayetleri artıyor. Tarım Orman Bakanı konuşuyor, ormanlar yanıyor. Tarım bitmiş turumda. Tuzluca’da bir çiftçi, ‘Hayvanı beslemek, insanı beslemekten daha zor’ diyor."

Milli Savunma Bakanı konuşuyor, şehitler vermeye devam ediyoruz. Enerji Bakanı konuşuyor, doğalgaza zam geliyor. Lütfen sussunlar. Bu memlekete iyilikleri dokunacaksa; konuşmasınlar ve çekip gitsinler. Millet başka insan istemiyor, gölge etmesinler yeter diyor. Buradan bir daha diyoruz ki, kendi söylediği gibi seçim seçim seçim."

"Türkiye’yi mandaya teslim eden kendisi"

"Bir de manda meselesi var. Manda diyor, Türkiye’yi mandaya teslim eden kendisi. 191 milyar dolar faiz ödemişiz. TÜPRAŞ’ından PETKİM’ine yabancılara satmışız. En son Tank Palet'i Katarlılara verdik. Mandacı arıyorsan, Tank Palet'i Katarlılara verene bakacaksın. Birleşik Arap emirlikleriyle ilişkiyi kesip; bugün önünde eğilen Recep Tayyip Erdoğan’dır mandacı.

Memleketin ihtiyacı olan tek şey var. Herkesle konuşabilen, ailesiyle kirli ilişkiye bulaşmamış insan lazım. O da bizde var.”

"Her gün cinayet, ölüm haberleri"

Açıklamanın ardından Ağbaba’ya, devletin kendilerine destek vermediğini dile getiren çiftçi, girdi maliyetlerinden dert yanarak, 'Ben İstanbul’dan buraya geldim çiftçilik için. İlk geldiğimde bin 750’ydi… Mazot benzini geçti; 8 lira 50 kuruş. Dolar 13 lira. Ekmek 2 lira olmuş… Ama ben Cumhurbaşkanlığına adaylığı koysam vaatlerim öyle güzel, silme süpürme hepsini alırım. Millet bunalıma girmiş, her gün cinayet, ölüm haberleri' dedi. (ANKA)