CHP’li Ağbaba: Erdoğan ülkeyi, iktidarı devraldığı 2002 yılının da daha gerisine götürmeyi başardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin olarak, "Erdoğan ülkeyi, iktidarı devraldığı 2002 yılının da daha gerisine götürmeyi başardı" değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyon dört nala üç hanelere doğru gidiyor... Enflasyon, TÜİK'e göre yüzde 48, ENAG'a göre yüzde 114, Erdoğan ülkeyi, iktidarı devraldığı 2002 yılının da daha gerisine götürmeyi başardı. Bu kamburun faturasını kendisi ve yandaşları hariç 84 milyon vatandaş ödeyecek." ifadesini kullandı.