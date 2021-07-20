CHP’li Ağbaba: Erdoğan’ın aklı fikri paraya, ranta ve inşaata çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yeni cumhurbaşkanlığı ve meclis binaları ve millet bahçesi yapılacağını ‘müjde’ olarak duyurmasını eleştirdi. Ağbaba, “Recep Tayyip Erdoğan’ın aklı fikri paraya, ranta ve inşaata çalışıyor” dedi.

Ağbaba, “Ecevit’in şehitler vererek kurtardığı Kıbrıs’a beton saray dikmeye çalışıyor. Keşke Ecevit’in o anlayışından biraz feyz alabilse; milliyetçiliğinden, vatanseverliğinden feyz alabilse bunları yapmazdı. Recep Tayyip Erdoğan’ın aklı fikri paraya, ranta ve inşaata çalışıyor” diye konuştu.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğü her yere bina dikmeye çalışıyor, gördüğü her yere saray dikmeye çalışıyor. Yazlık, kışlık, kaçak sarayı... Bunlar yetmiyor; bir de Kıbrıs’ta bir saray, külliye yapmaya çalışıyor. Türkiye’de yeşil bırakmadın, rant için yağmaladın. Lütfen Kıbrıs’tan elini çek."

Erdoğan’ın Kıbrıs’a giderken müteahhitleri yanında götürdüğünü belirten Ağbaba, “Dün Azerbaycan’a götürdü müteahhitlerini, bugün Kıbrıs’a götürüyor. Amaç, Türkiye’deki ranttan sonra Kıbrıs’taki rantı da kendi yandaşlarına, ortaklarına rant sağlamak. Türkiye’yi mahvettin, Kıbrıs’a mahvetme. Bu 5’li çete dedikleri, kendi cepleri için çalışmıyor bu 5’li çete; Recep Tayyip Erdoğan’a çalışıyor. Bilin ki saraylar onlara veriliyorsa bunun en büyük ortağı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kıbrıs'tan elini çek” düşüncesini dile getirdi. (ANKA)