CHP'li Ağbaba, Erdoğan'ın 9 yıl önce söylediği "Paranın itibarı milletin itibarıdır" sözünü hatırlattı: Bunu Cumhurbaşkanı'na söyler misiniz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dolar/TL rekor üstüne rekor kırarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında atıtğı "Paranın itibarı milletin itibarıdır" sözünü alıntılayarak, "Bunu Cumhurbaşkanı'na söyler misiniz" dedi.

CHP'li Ağbaba, Twitter'dan Erdoğan'ın 2012 yılında "Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır" ifadelerini kullandığını tweeti paylaştı.

Ağbaba, tweetine "dolar 10" etiketini ekleyerek şöyle yazdı:

"Sayın Erdoğan, bunu Cumhurbaşkanı'na söyler misiniz? Bizi dinlemiyor."