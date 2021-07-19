CHP'li Ağbaba: Emekliler bu bayramda da sofra kuramıyor, torunlarının yüzüne bakamıyor

CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, bayram ikramiyesinde sadece yüzde 10'luk bir artış yapıldığını hatırlatarak, "Emekliler bu bayramda da sofra kuramıyor, torunlarının yüzüne bakamıyor" değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, "2018 yılından itibaren 1000 TL olarak verilen bayram ikramiyeleri bu yıl için sadece 100 TL zamla 1100 TL olarak verilmeye başlandı. Verilen 100 TL’lik zam alım gücünde hiçbir artışa etki etmezken aksine birçok temel besin maddesinde zamma rağmen azalış meydana geldi. Bayram ikramiyesinde sadece yüzde 10’lu artış meydana gelirken, son bir yılda sadece, sıvı yağ % 58, yumurta % 46, et % 28, domates %27, ekmek % 22, pirinç % 19, şeker % 15 arttı." ifadesini kullandı.

Ağbaba şunları kaydetti:

"100 TL’lik zamma rağmen bir emeklinin alım gücü ayrıca; Yumurtada 476 Adet, Ekmekte 16 Adet, Domateste 40 Kg, Patateste 32 Kg, tavukta 17 kg, Et de ise 4 Kg geriledi. Emeklilerimiz, bari bu bayramda ailesi ile birlikte gönlünce bir sofra kursun diye emekli ikramiyesinin 2000 TL olması teklifimiz ise AKP-MHP oyları reddedildi. Yıllardır bayram sofrasına hasret kalan, bayramı açlık sınırı altında karşılayan emeklilerimiz, AKP ve MHP iş birliği ile bir kez daha bu bayramda da açlığa ve çaresizliğe itildi. Harçlık veremediği için bu bayramda da torunlarının yüzüne bakamaz oldu."