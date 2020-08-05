CHP'li Ağbaba'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a: FETÖ’nün esiri ve uşağı

Erbaş'a 'meczup" diyen Ağbaba "FETÖ'nün esiri ve uşağı" ifadelerini kullandı.

Ağbaba şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığı makamında olan meczup, bazı ayıplarını örtmek için bu ülkenin kurucu değerine küfür ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir ve çimentosudur. Sağcının, solcunun, AKP'linin, CHP'linin, HDP'linin de ortak değeridir.

Buna lanet okumak ancak o lanet okuyan meczubu toplum nezdinde sıfırlar.

Diyanet İşleri Başkanı elinde kılıçla ayıbını örtmek için Atatürk'e küfrediyor. Bilin ki Mustafa Kemal'e, Cumhuriyet'e en çok saldıranlar FETÖ'nün esiri ve uşağıdır. Bu beyefendi, geçmişte Adil Öksüz’ün doktorasında jüri olmuş; Fetullah Gülen’in vakıflarında yöneticilik yapmış bir şahıstır."

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri Atatürk'ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.

İyi Partili Aytun Çıray ve CHP'li Muharrem İnce, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) da Erbaş'ın istifası için site açmıştı.

TIKLAYIN - Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında site açıldı