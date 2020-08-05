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CHP'li Ağbaba'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a: FETÖ’nün esiri ve uşağı

05 Ağustos 2020 17:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,  Ayasofya’nın cami olarak açıldığı gün okuduğu hutbede Atatürk’e yönelik lanet okuduğu ifade edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik, "FETÖ'nün esiri ve uşağı" ifadelerini kullandı.

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