CHP'li Ağbaba'dan Bakan Yanık'a: Önce bakan aynaya baksın ondan sonra CHP’ye laf söylesin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, “Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır” açıklamasına, “Önce bakan aynaya baksın ondan sonra CHP’ye laf söylesin” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında beş bin uyuşturucu hap ele geçirilmesini TBMM gündemine taşımıştı.

Ağbaba, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, konu ile ilgili “Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız. Skandal kapatılmasın diyen CHPl’i vekiller ise bizi de kendileri gibi bilmesinler. Skandal kapatmak bizim değil onların uzmanlık alanıdır” açıklamasına yanıt verdi.

Ağbaba, açıklamalarını içeren videoyu, sosyal medya hesabında, “Malatya İl Müdürlüğünün deposunda 5 bin uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Ne Bakanlıktan ne il yetkililerinden çıt çıkmıyor. Biz skandalı ortaya çıkarınca, Bakan hemen bir açıklama yaparak ‘skandalları örtmek CHP’nin işidir’ diyor. Skandalı örtmek kimin işidir, izleyelim” notuyla paylaştı.

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Ağbaba, şu açıklamaları yaptı:

“Malatya’da Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün binasında toplam 9 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi maalesef bu skandalla ilgili ne il müdürlüğü ne aile bakanlığı bir açıklama yapmadı. Biz ortaya çıkardıktan sonra kamuoyunun bilgisine sunduktan sonra aile bakanı skandal bir açıklama yaptı. Bu işleri örtmek CHP’nin işidir dedi. Bir bakan değil adeta bir trol. Sayın bakan trollüğe devam ediyor.

Buradan sormak istiyoruz; emniyet operasyon yapmış mı, yapmış. Uyuşturucu il müdürlüğünde ele geçirildi mi, geçirilmiş. Torbacı hapları kamu kurumlarında zulalamış mı zulalamış.

Acaba bu skandalı, bu pisliği kim örtüyor? Bakan utanmadan demiş ki ‘skandalları örtmek CHP’nin işi’ yüzü kızarmamış bu suçlamayı yaparken. Bir partinin geçmişine bak. Karaman’da çocuklarımıza yapılan tecavüzün örtünü kim affetmiş? Zindaşti’yi cezaevinden çıkarma skandalının üzerini kim örtmüş? Rıza Zarrab’ı hatırlatırız, dünya tarihinin en büyük yolsuzluğu olan Torrek’si hatırlatırız. Ya da 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi hatırlatırız ya da Sedat Peker ile barışmak için araya gazetecileri sokan bakanları hatırlatırız ya da Sezgin Baran Korkmaz’ı yurtdışına kaçması için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çağıran bakanı hatırlatırız. Önce bakan aynaya baksın ondan sonra CHP’ye laf söylesin. Nereden baksan büyük bir skandal nereden baksan büyük bir ayıp ve bu işin üstünü örten biri varsa çocuklarımızı emanet ettiğimiz bakanlığın bakanıdır. Onu da istifaya çağırdığımızı söylemek istiyoruz ve bunun peşini bırakmayacağız.”

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