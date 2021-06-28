CHP'li Ağbaba'dan 30 Haziran uyarısı: 2 milyon işçi, işsiz kalabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 30 Haziran'da son bulacak kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasakları sonrası 2 milyon 173 bin işçinin işsizlik tehlikesi ile karşılaşacağı uyarısında bulundu.

İktidara bu süreçte işçiler adına atılması gereken adımları 5 temel taleple sıraladı. Ağbaba, ''Salgının başından itibaren bugüne kadar yaklaşık 3,7 milyon işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, işten çıkarma yasağı kapsamında ise 3 milyon işçi ücretsiz izin desteğinden yararlandı. İŞKUR verilerine göre en son Mayıs 2021 tarihi itibariyle hali hazırda kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işçi sayısı 1 milyon 176 bin, işten çıkarma yasağı kapsamında olan işçi sayısı ise 996 bin 727.30 Haziran tarihi itibariyle ise hem kısa çalışma ödeneği hem de işten çıkarma yasakları sona ermektedir” dedi.

5 öneri

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Henüz salgının ekonomik etkileri geçmemişken ve önümüzde ki süreç ile ilgili belirsizlikler sürerken, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasaklarının sona ermesi yeni işsizlik dalgasını beraberinde getirecektir."

İktidara 5 madde ile çözüm önerisinde bulunan Ağbaba önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

-Kısa çalışma ödeneği hem sendikaların hem de işverenlerin görüşleri doğrultusunda pandemi sonuna kadar uzatılmalıdır.

-Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır.

-Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2825 TL asgari ücret olarak belirlenmelidir.

-İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnalar ortadan kaldırılmalı, KOD-29'dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır.

-Günlük 50 TL ücretsiz izin desteği yerine tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına dâhil edilmelidir.