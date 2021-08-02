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CHP’li Ağbaba: Bir kişiye 13 makam uçağı, 83 milyona 3 adet yangın söndürme uçağı düşüyor

02 Ağustos 2021 16:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, orman yangınlarında yangın söndürme uçaklarındaki yetersizliğe dikkat çekilerek, "

Ağbaba, "Bir kişiye 13 makam uçağı, 83 milyona 3 adet yangın söndürme uçağı düşüyor" dedi..  Herkesi hayrete düşüren görüntüler izliyoruz. Cumhurbaşkanı yangın bölgesine özel uçakla gidiyor, sonra yüzlerce araçlık konvoyla miting yapıyor. Kürsüden halkın üstüne çay atıyor. Bir kişiye 13 makam uçağı, 83 milyona 3 adet yangın söndürme uçağı düşüyor. Akıl feraset kalmamış!.." ifadesini kullandı. 

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