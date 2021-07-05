CHP'li Ağbaba: AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı sadece tahliye değil; aynı zamanda milletvekilliğine dönüş kararıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını anımsatarak, "AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı sadece tahliye değil; aynı zamanda milletvekilliğine dönüş kararıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gergerlioğlu'nun hapiste tutulması halk iradesinin yok sayılmasıdır; Gergerlioğlu derhal tahliye edilmeli ve Meclis'e gelmelidir." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı: Tahliyesi bekleniyor