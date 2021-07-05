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CHP'li Ağbaba: AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı sadece tahliye değil; aynı zamanda milletvekilliğine dönüş kararıdır

Ömer Faruk Gergerlioğlu

05 Temmuz 2021 11:24

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını anımsatarak, "AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı sadece tahliye değil; aynı zamanda milletvekilliğine dönüş kararıdır." değerlendirmesini yaptı. 

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gergerlioğlu'nun hapiste tutulması halk iradesinin yok sayılmasıdır; Gergerlioğlu derhal tahliye edilmeli ve Meclis'e gelmelidir." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı: Tahliyesi bekleniyor

 

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