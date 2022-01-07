CHP'li Ağbaba: 2500 TL emekli aylığı, 1500 TL emekli aylığının gerisine düştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın emeklilere müjde diye verdiği 2500 TL asgari emekli aylığını değerlendirdi. Ağbaba artan enflasyon ve düşen alım gücünden kaynaklı olarak 2500 TL emekli aylığının 1500 TL en düşük emekli aylığının gerisine düştüğünü belirtti.

Ağbaba, ’’Aralık ayında üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki farkın yüzde 44 ile tarihi seviyeye ulaştığını düşündüğümüzde 2022 yılında yaşanacak olan zam tsunamisi, en düşük emekli aylığına yapılan 1000 TL’lik zamdan eser bırakmayacak, emekliler yine sefalet altında yaşamaya devam edecektir. 1000 TL’lik zamma rağmen emeklinin alım gücü 161 Kg Patates, 26 Kg Un,8 Kg Tavuk daha azalmış durumdadır. İlerleyen aylarda emeklinin alım gücü daha da azalacak ne yazık ki açlık ve sefalet yine emeklilerin kaderi olmaya devam edecektir’’ dedi.

Ağbaba ayrıca AKP’nin asgari emekli aylıklarını asgari ücretin altına sabitlediğini belirtirken,’’ 2002 yılında asgari emekli aylığı 257 TL iken net asgari ücret 184 TL ’idi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari emekli aylığı asgari ücretin 1,39 katı iken, 2022 yılı için 2500 TL en düşük emekli aylığı 4250 TL asgari ücretin 1,7 kat gerisinde kaldı’’ ifadesini kullandı.

Kaynak: TÜİK madde sepeti

"AKP emekli aylıklarını asgari ücretin altına sabitledi"

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"AKP döneminde 2008 yılında kabul edilen 5510 sayılı yasa ile güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı ile aylıkların alt sınırı düşürüldü ve aylıkların artırılma yönteminde büyümeye yer verilmedi. Böylece emekli aylık ve gelirleri asgari ücretin altına düşmeye başladı.

2019 yılında iktidar 7161 sayılı kanun ile en düşük emekli aylıklarını 1000 TL’ye çıkardıktan sonra 2020 yılının mart ayında pandemi destekleri ile en düşük emekli aylıklarının alt limiti 1500 TL’ye çıkarıldı. 2022 yılı itibariyle en düşük asgari emekli aylığını 2500 TL’ye eşitlenirken, 2022 yılı için asgari ücret ise 4253 TL olarak belirlendi.

2002 yılında asgari emekli aylığı 257 TL iken net asgari ücret 184 TL ’idi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari emekli aylığı asgari ücretin 1,39 katı iken, 2022 yılı için 2500 TL en düşük emekli aylığı 4250 TL asgari ücretin 1,7 kat gerisinde kaldı."