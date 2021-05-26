CHP'li Ağbaba: 15 şeker fabrikasının Varlık Fonu'na devredilmesi kararını kim aldı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2000 yılından bu yana özelleştirme kapsamında olmasına rağmen özelleştirilemeyen 15 şeker fabrikasında, özelleştirmeden vazgeçilmesi yönündeki adımları olumlu değerlendirdiklerini söyledi. Ağbaba, “15 fabrikanın, Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili karar nerede, kimler tarafından alınmıştır kamuoyu bilmelidir. 21 yıldır özelleştirme kıskacında yer alan fabrikaların bu kez de Varlık Fonu elinde gelecek kaygısı yaşaması doğru değildir” dedi.

TÜRKŞEKER bünyesindeki 15 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamından çıkarılacağı yönündeki gelişmelerin ardından bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 21 yıldır devam eden inatlaşmanın son bulmasını sevindirici olarak belirtti.

"Fabrikalar sadece şeker üretmiyor"

Ağbaba, “2000 yılından bu yana özelleştirme kapsamında bulunan şeker fabrikalarının bir kısmının tüm mücadelelere rağmen AKP tarafından satıldığını” hatırlatarak, kalan 15 fabrikanın özelleştirme kapsamı dışına alınmasının “geç kalınmış doğru bir adım” olduğunu söyledi.

Şeker fabrikalarının bulundukları bölgelerde, geçmişte kültürel ve sosyal hayat için önemli katkıları olduğunu, binlerce kişiye istihdam sağladığını, bu fabrikalarda sadece şeker değil başta küspe olmak üzere çeşitli yan ürünlerle tarım ve hayvancılığa katkı sunduğunu hatırlatan Ağbaba, bu nedenle fabrikaların özelleştirilmesinin birer bina ve makine satışının ötesinde, derin etkilerinin olacağını kaydetti.

"Pancar üreticileri ve fabrikalar üvey evlat muamelesi gördü"

AKP döneminde tarım sektörünün büyük darbe yediğini ifade eden Ağbaba, “Özellikle şeker pancarı üreticileri ve fabrikaları uzun yıllar üvey evlat muamelesi gördü. Özelleştirme kapsamında yer aldığı için pek çok şeker fabrikasının modernleşmesi, yeni yatırımlar yapılması ve istihdamın artırılması yönünde engeller ortaya çıkarıldı. Özelleştirme kapsamının dışına çıkarılır ise bu fabrikalar tekrar eski günlerine dönerek Türkiye için üretmeye devam edeceklerdir” dedi.

"Neden Varlık Fonu'na devrediliyor"

Ağbaba şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamı dışına çıkarılmasının sevindirici olduğunu ancak fabrikaların Varlık Fonu’na devredilecek olmasının kafalarda soru işaretleri bıraktığını kaydederek, şunları söyledi:

“Fabrikaların kendi yapıları ile üretime devam ettirilmesi, modernleştirilmesi ve işçi sayısının artırılarak daha fazla üretim yapmalarını istiyoruz. Varlık Fonu’na geçişin fabrikalara neler getirip neler götüreceğini bilemiyoruz. 15 fabrikanın, Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili karar nerede, kimler tarafından alınmıştır kamuoyu bilmelidir. Konunun taraflarından habersiz gerçekleştirilen her adım tartışmaları beraberinde getirecektir. 21 yıldır özelleştirme kıskacında yer alan fabrikaların bu kez de Varlık Fonu elinde gelecek kaygısı yaşaması doğru değildir.”