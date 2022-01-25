CHP’li Adıgüzel: Son iki yılın ölüm rakamlarını sorduğum üç kurum topu birbirine attı!

İçişleri: Sorumluluk Sağlık Bakanlığı'nda

TÜİK: Veriler gelmedi

"Kurumlar topu birbirine atıyor ama cevap yok"

“2020 ve 2021 yıllarının Türkiye ölüm sayıları ve istatistiği gizli tutuluyor. Bununla ilgili sözlü ve yazılı taleplerimize cevap verilmiyor. Devletin bu işle ilgili kurumları topu birbirine atıyor. En son bu konuda asli görevli TÜİK’e hem kurumsal olarak hem de CİMER üzerinden sorduk. Yasal sure geçmiş olmasına rağmen TÜİK kurumsal sorumuza henüz yanıt vermedi. CİMER’den 19 Ocak 2022 tarihinde gelen cevapta 2020 ve 2021 yılı ölüm sayılarının açıklanmadığını kabul etti. Yazıda ölüm kayıtlarının Sağlık Bakanlığından ve Nüfus Vatandaşlık İşlerinden elde edildiği, 2020 yılı için açıklamanın ertelendiği , ve 2021 yılı için de tamamlanmadığı açıkça ifade edildi. Halbuki daha önce biz bu soruyu hem Nüfus Vatandaşlık İşlerine hem de Sağlık Bakanına sormuştuk. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 20 Nisan 2021’de verdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı cevapta sorumluluğun Sağlık Bakanlığında olduğunu ifade etmişti. Hem TÜİK hem de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kurumunun topu attığı Sağlık Bakanı ise bu konudaki ısrarlı sorularımıza her seferinde adres olarak TÜİK’i gösteriyor. TBMM’de 18 Kasım 2020 tarihinde 2021 yılı bütçesi görüşülürken yani 14 ay önce tutanaklarda da açıkça görüldüğü üzere Sağlık bakanı benim aynı soruma 2020 yıl sonunu ve TÜİK’i adres göstermişti. Ama üzerinden tam 14 ay geçti. TÜİK’ten herhangi bir açıklama olmadığı gibi, bizim kendisine bizzat sorumuza cevap olarak da, daha önce bu konuda kendisini adres gösteren Sağlık Bakanlığı'nı işaret etti. Bu konuda yetki sahibi üç kurum da vefat sayılarında sorumluluğu üstüne almıyor.”