CHP'li Adıgüzel: Ordu'nun 6'da birinin maden sahası olduğu resmi olarak onaylandı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na verdiği soru önergesine gelen cevabı açıklayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sadece Ordu’da 100 bin hektar alanda maden işletme ruhsatı verildiğini söyledi.

CHP'li Adıgüzel, kendisine gönderilen cevapta kentin 6'da birinin maden sahası olduğunun resmi olarak onaylandığını belirtti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığından gelen cevaba göre sadece işletme ruhsatı alan alanlar 100 bin hektar olduğunu açıklayan Adıgüzel, bu rakama ihale safhasındaki ruhsatlar dahil edilmediğini söyledi.

"Ne kadar orman alanı olduğu cevaplanmadı"

Adıgüzel, “Sadece 3 ilçede henüz ruhsat verilmemiş. Altınordu, Aybastı ve Çatalpınar. Ama Aybastı’da 17, Çatalpınar’da 5 ihale aşamasında ruhsat var. Ünye'de mevcut 54 ruhsata ilave olarak 48 ihale safhasında ruhsat var. Bu alanların ne kadar orman alanı olduğu ile ilgili soru ise cevaplanmamıştır” dedi.

"Vatan haini hükümetler ise toprağını satar"

Milletvekili Mustafa Adıgüzel, iktidarın doğayı katletmeye devam ettiğini belirterek, “Çocuklarımıza içirecek su, yedirecek bir lokma, üstünde koşacak bir çayır bırakmayacaklar. Saygın bir ülkede hükümet tarımda ve sanayide ürettiğini satar. Sizin gibi vatan haini hükümetler ise toprağını satar, tarım ürününü de dışardan ithal eder. Aracılık ederek heybenizi doldurup kaçacağınızı sanıyorsanız yanılmaktasınız. Bu millet bunun hesabını size er ya da geç soracaktır, göreceksiniz” diye konuştu.