CHP'li Adıgüzel: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bakanlığa ait tüm tesislere kendi fotoğrafını astırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa ait tüm tesislere büyük boy fotoğrafını astırdı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bu fotoğraflara yaklaşık 10 milyon TL harcandığını ileri sürdü.

Bakan Kasapoğlu’nun, bakanlığın tüm tesislerine büyük boy fotoğraflarını astırdığı ve bunun maliyetinin yaklaşık 10 milyon TL’ye ulaştığı bildirildi. CHP'li Adıgüzel, Bakan Kasapoğlu’nun bazılarının büyüklüğü 10 metrekareye ulaşan fotoğraflı pankartların da aralarında olduğu görsel malzemeleri, tüm bakanlık tesislerine astırmasını TBMM gündemine taşıdı.

"Metrekare fiyatı 7 Euro"

Adıgüzel, Kasapoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi: “Önceki bakanların ihtiyaç duymadığı böylesi bir uygulamaya niçin ihtiyaç duyulmuştur?, Yaptırılan fotoğraflar toplam kaç adet binada ve toplam kaç adet pankart olarak hazırlanmıştır, maliyeti kaç TL’dir?”

770 KYK yurdu, spor tesisi, il ilçe müdürlükleri ve diğer idari binalar olmak üzere binlerce tesise asılan malzemelerin metrekare fiyatının 7 Euro olduğunu belirten Adıgüzel, şunları söyledi: “Yaklaşık 10 milyon lira yapıyor en minimum hesap ile. Bunun parasını nereden ödediği de ayrı bir konu. Çünkü bakan daha önceki görev yeri olan Spor Toto'nun şimdi halen yine yönetim kurulu başkanı aynı zamanda. Bu resimleri astırmak için ödenen paraları, turnuvalara gitmek için para bulamayıp müsabakalara katılamayan sporculara verseydi. Ya da konaklama sorunu nedeniyle günübirlik gidip gelmek için sabahın köründe ve gecenin yarısı yollarda sürat yaparken kazalarda hayatını kaybeden sporculara sebep olmasaydı.”