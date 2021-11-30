CHP'li Adıgüzel: Covid-19 vaka sayıları gizleniyor

"Benim ve diğer milletvekili arkadaşlarımızın bilgi talebine rağmen 2020 ve 2021'in vefat sayıları açıklanmayarak saklanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, savaş olan ülkeler dahil vefat sayılarını saklamazlar. Bu, Türkiye'ye has bir durum oldu. Bilim insanları, istatistik yapanlar, bu hastalıkla mücadele etmek isteyenler, bu sayıları yapacakları çalışmalarda kullanmak istiyorlar. Sadece bulaşıcı hastalık da değil tüm vefat sayıları kamuoyundan gizlenmektedir. Bu rakamların bilinçli olarak söylenmediğini, yaptıkları hataları, süreci kötü yönettikleri ortaya çıkmasın diye özellikle sakladıklarını söylemek istiyorum."