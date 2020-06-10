CHP'li 11 başkandan açıklama: Ekonomik normalleşme için kaynak yaratmaya çalışıyoruz

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı çevrimiçi yeni bir buluşuma gerçekleştirerek, kentlerin ekonomik normalleşmesi için bütün imkânları zorlayarak kaynak yaratmaya çalıştıklarını belirttiler. Merkezi hükûmetin katkısının zorunluluk olduğunu ancak adım atılmadığını açıkladılar. Başkanlar, “Acilen alınması gereken tedbirler olduğuna inanmaktayız” dediler.

11 Büyükşehir Başkanı, normalleşme süresinde alınması gereken tedbirlerin ihmalinin ciddi risk oluşturacağının da altını çizerek, yurttaşları da “uyulmayan kuralların tehlikeyi büyütebileceği” konusunda uyardılar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, bugünkü buluşmalarının ardından şu açıklamayı yaptılar:

"Büyükşehir belediye başkanlarımız ile ortak gerçekleştirdiğimiz rutin dayanışma odaklı bugünkü toplantımızda, normalleşme süreci konusunda görüş alışverişinde bulunurken, eş zamanlı olarak alınması gereken tedbirler üzerinde de durduk.

Ancak, uyarmak isteriz ki, alınması gereken bazı tedbirlerin ihmal edilmesi veya alınmaması ciddi bir risktir. Aynı şekilde uyulmayan kuralların tehlikeyi büyütebileceğinin de altını çizmek ve yurttaşlarımızı uyarmak isteriz.

Salgın sürecinin turizmden spora, kültür sanattan sanayiye her alanda olumsuz etkileri oldu. Bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda belediyeler olarak hayata geçirdiğimiz, planladığımız önlemleri değerlendirip bunların ışığında dayanışma ve işbirliğimizi daha da geliştirme kararı aldık.

30 Nisan günü yaptığımız toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği’nden (TBB), Sayın Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu üyelerinin de katıldığı bir toplantının acilen yapılması için girişimde bulunmasını talep etme kararı almıştık. Bu kararımızı toplantının hemen ardından, TBB’ye yazılı olarak ilettik. Üzülerek belirtmek isteriz ki, üyesi olduğumuz bu kuruluşumuzun yönetimi, talebimizin gereğini yerine getirmek bir yana, hiçbir dönüş dahi yapmamıştır. Bunu kınadığımızı, belediyecilik anlayışı ve yönetim tarzı açısından büyük bir sorun olarak gördüğümüzü belirtmek durumundayız.

Pandemi sürecinin zorlukları, yarattığı kaynak daralmasının büyük etkilerine rağmen, yerel yönetimlere şu ana kadar tek bir liralık katkı sağlanmamış, bu yönde bir işaret de verilmemiştir. Bu durum, yerel yönetimleri ekonomik olarak tehdit eden bir süreçtir. Bütün bu sıkıntılara rağmen, yerel yönetimler olarak esnafımıza, uğradıkları kayıpların hiç değilse bir bölümünü telafi edebilmeleri için kiralarda kolaylık başta olmak üzere birçok alanda destek verdik. Bu konularda yeni adımların atılması noktasında da kararlı davranacağız.

Kentlerimizin ekonomide de normale dönebilmesi, esnafımız başta olmak üzere tüm sektörlerin daha güçlü adımlar atabilmesi için bizler bütün imkânları zorlayarak kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Ancak buna rağmen İller Bankası gelirleri başta olmak üzere, merkezi hükümetin katkıları zorunluluk arz etmektedir. Alınan önlemlerin maliyeti, kesilen gelirler nedeniyle daralan, ciddi açık vermekte olan bütçelerin rahatlatılması için de Merkezi Hükümetin, hem de acilen atması gereken adımlar olduğuna inanmaktayız. Bu adımların bir an önce atılması için çağrımızı yeniden yapıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.”