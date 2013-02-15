CHP, LGBT'lerin sorunlarını araştıracak

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak öncülüğünde hazırlanan önergede; lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel bireylerin sorunlarının tespiti için Meclis araştırması açılması istendi.



CHP lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel bireylerin sorunlarının tespiti için Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, toplumda öncülük yapması gereken siyaset kurumunun, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığı görmezden geldiği belirtildi. Bunun yasama sürecine de yansıdığı, Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konulmadığı kaydedildi.

Siyasetçilerin bu konuda tutum alıp, tavır belirlemesinin önemli olduğu belirtilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

''Siyaset kurumunun tutumu, devlet bürokrasisindeki görevlilerin vatandaşlara karşı nasıl davranacaklarını da belirlemektedir. Nitekim, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellerin en fazla şikayetçi oldukları hususlardan biri, polis tacizi ve şiddetidir. Kimi zaman polis, hukuki olmayan yöntemlere başvurmaktadır.

Toplumun azımsanmayacak bir kesimini oluşturan bu vatandaşların büyük çoğunluğu, kendini güvende hissetmemekte, herhangi bir saldırıya uğradıkları takdirde polisin kendilerini koruyacağına inanmamaktadır. Bu kişiler, çalışma yaşamında da ayrımcılık, aşağılanma, mobbing ve damgalanmaya maruz kalıyor.

Cinsiyet kimliği nedeniyle çalışma hayatının dışına itilen çoğu kimse, yaşamını sürdürebilmek için seks işçiliği yapmaktadır. Kimliklerinden dolayı maruz kaldıkları ayrımcılık, yaşamlarının her boyutunda karşılarına çıkmaktadır.''

Önergede lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel bireylerin sorunlarının tespiti için Meclis Araştırması açılması istendi.