CHP kurultayında ikinci gün

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan seçildiği CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayının ikinci gününde çalışmalara başlandı. Bugün PM ve YDK üyeleri belirlenecek. Listelere girmek isteyen adayların tanıtım yapmak için verdikleri uğraş dikkat çekti.

Ankara Congresium'daki kurultayda, Divan Kurulu Başkanı Engin Altay, kurultayın üçüncü oturumunu açtı.

Radikal'de yer alan habere göre, bugünkü gündemin, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi olduğunu ifade eden Altay, adaylara başvurular hakkında bilgi verdi.

Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 YDK üyesinin belirleneceğini bildiren Altay, adayların saat 11.00'e kadar başvuruda bulunabileceğini duyurdu ancak aday sayısının fazla olması nedeniyle büşvuru süresi 12.00'a kadar uzatıldı.

600'ün üzerinde aday başvurdu

Divan Başkanı Engin Altay, saat 09.30'da başlayan başvuruların saat 12.00'de sona erdiğini açıkladı.

Altay, PM üyeliği için 600'ün üzerinde başvuru yapıldığını belirtirken, bu isimlerin parti üyesi olup olmadığının kontrol edileceğini, resmi rakamın ise daha sonra açıklanacağını söyledi.

Altay, üyeliklere itirazlar ve yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından soyadına göre sıralanacak isimlerin matbaaya gönderileceğini bildirdi. Pusulaların gelmesinin ardından 24 sandıkta oy verme işlemi başlayacak. 1218 delege, 8'i Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyesi olmak üzere 60 kişilik PM ile 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyecek.

Aday olan tüm üyeler alfabetik olarak çarşaf liste olarak adlandırılan yöntem ile seçime giriyor. Üye sayısına göre en yüksek oyu alanlar seçiliyor. Gruplar kendilerine yakın isimlerin seçilmesi için 'anahtar liste' adı altında kendi adaylarının sıra numaralarını verdikleri ayrı liste çıkarabiliyor. Delegeler anahtar listeye bakarak, çarşaf listedeki isimleri numaralarına göre oyluyorlar. 60 üyenin seçileceği PM için delegeler, çarşaf listedeki isimlerden en az 47, en çok 52'sini işaretleyerek tercihlerini belirtecek.